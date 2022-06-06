https://uz.sputniknews.ru/20220606/25044515.html
Идеальный рецепт: шашлык в тосканском стиле
Идеальный рецепт: шашлык в тосканском стиле
Летом в теплую погоду так и тянет выехать на природу и полакомиться шашлыком. Почему бы не приготовить что-то новенькое и необычное?
2022-06-06T07:30+0500
2022-06-06T07:30+0500
2022-06-06T07:30+0500
это интересно
рецепт
шашлык
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Шашлык умеют готовить многие, и у большинства есть свои любимые рецепты. Но почему бы не попробовать что-то необычное? Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам попробовать ароматный и пряный рецепт шашлыка по-таскански.Нам понадобится:Смешиваем специи. Свежий розмарин, тимьян и перец измельчаем. Специи поочередно перемалываем. Складываем ингредиенты в миску, добавляем оливковое масло и замешиваем кашицу из специй.Мясо режем крупноватыми кусками, выкладываем в контейнер и сверху выливаем нашу кашицу из специй, тщательно перемешиваем. Закрываем контейнер и отправляем мясо в холодильник на пару часов. Мясо в таком маринаде может храниться долго, до недели.Достаем мясо из холодильника, чтобы нагрелось до комнатной температуры. Шампуры протираем тряпицей, пропитанной подсолнечным маслом, и немного прокаливаем. Теперь можно нанизывать мясо, старайтесь оставлять расстояние между кусками. Вот и все, отправляем на угли и доводим до готовности.Минуты за 2 до окончания приготовления снимаем мясо с углей, смазываем бальзамическим уксусом и еще минуты две готовим.Читайте также: Жареный картофель "по-офицерски": вкуснее не бывает
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MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт, шашлык
Идеальный рецепт: шашлык в тосканском стиле
Летом в теплую погоду так и тянет выехать на природу и полакомиться шашлыком. Почему бы не приготовить что-то новенькое и необычное?
Шашлык умеют готовить многие, и у большинства есть свои любимые рецепты. Но почему бы не попробовать что-то необычное? Наши коллеги из Sputnik Беларусь
предлагают вам попробовать ароматный и пряный рецепт шашлыка по-таскански.
Нам понадобится:
Оливковое масло — 2 ст. л.
Семена укропа — 1,5 ст. л.
Свежемолотый перец — 2 ч. л.
Сладкая паприка — 2 ч. л.
Измельченный красный перец — 1 ч. л.
Молотый кориандр — 1 ч. л.
Бальзамический уксус — 3 ст. л.
Молотый душистый перец — ½ ч. л.
Смешиваем специи. Свежий розмарин, тимьян и перец измельчаем. Специи поочередно перемалываем. Складываем ингредиенты в миску, добавляем оливковое масло и замешиваем кашицу из специй.
Мясо режем крупноватыми кусками, выкладываем в контейнер и сверху выливаем нашу кашицу из специй, тщательно перемешиваем. Закрываем контейнер и отправляем мясо в холодильник на пару часов. Мясо в таком маринаде может храниться долго, до недели.
Достаем мясо из холодильника, чтобы нагрелось до комнатной температуры. Шампуры протираем тряпицей, пропитанной подсолнечным маслом, и немного прокаливаем. Теперь можно нанизывать мясо, старайтесь оставлять расстояние между кусками. Вот и все, отправляем на угли и доводим до готовности.
Минуты за 2 до окончания приготовления снимаем мясо с углей, смазываем бальзамическим уксусом и еще минуты две готовим.