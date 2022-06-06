https://uz.sputniknews.ru/20220606/25044515.html

Идеальный рецепт: шашлык в тосканском стиле

Идеальный рецепт: шашлык в тосканском стиле

Летом в теплую погоду так и тянет выехать на природу и полакомиться шашлыком. Почему бы не приготовить что-то новенькое и необычное?

2022-06-06T07:30+0500

2022-06-06T07:30+0500

2022-06-06T07:30+0500

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рецепт

шашлык

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Шашлык умеют готовить многие, и у большинства есть свои любимые рецепты. Но почему бы не попробовать что-то необычное? Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам попробовать ароматный и пряный рецепт шашлыка по-таскански.Нам понадобится:Смешиваем специи. Свежий розмарин, тимьян и перец измельчаем. Специи поочередно перемалываем. Складываем ингредиенты в миску, добавляем оливковое масло и замешиваем кашицу из специй.Мясо режем крупноватыми кусками, выкладываем в контейнер и сверху выливаем нашу кашицу из специй, тщательно перемешиваем. Закрываем контейнер и отправляем мясо в холодильник на пару часов. Мясо в таком маринаде может храниться долго, до недели.Достаем мясо из холодильника, чтобы нагрелось до комнатной температуры. Шампуры протираем тряпицей, пропитанной подсолнечным маслом, и немного прокаливаем. Теперь можно нанизывать мясо, старайтесь оставлять расстояние между кусками. Вот и все, отправляем на угли и доводим до готовности.Минуты за 2 до окончания приготовления снимаем мясо с углей, смазываем бальзамическим уксусом и еще минуты две готовим.Читайте также: Жареный картофель "по-офицерски": вкуснее не бывает

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рецепт, шашлык