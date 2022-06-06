https://uz.sputniknews.ru/20220606/agmk-ustanavlivaet-partnerskie-svyazi-s-predpriyatiyami-tadjikistana-25073286.html
АГМК устанавливает партнерские связи с предприятиями Таджикистана
АГМК устанавливает партнерские связи с предприятиями Таджикистана
Планируется наладить производство ферросплавов для нужд АГМК.
2022-06-06T19:49+0500
2022-06-06T19:49+0500
2022-06-06T21:29+0500
экономика
таджикистан
предприятия
производство
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ТАШКЕНТ, 6 июня — Sputnik. В рамках недавнего визита лидера Таджикистана Эмомали Рахмана в Узбекистан один из крупнейших горно-металлургических предприятий в Узбекистане – Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) подписал документы об установлении партнерских связей с рядом таджикских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба АГМК.Меморандум о сотрудничестве подписан с ОАО "Тамохуш", ГУП "Таджикские редкие металлы" и ОАО "Ленинабадский комбинат редких металлов".Согласно подписанным соглашениям, планируется наладить производство ферросплавов для нужд АГМК на мощностях ГУП "Таджикские редкие металлы" и ОАО "Ленинабадский комбинат редких металлов".Помимо того, предусматривается переработка свинецсодержащих техногенных отходов АГМК на мощностях ОАО "Тамохуш".Напомним: Эмомали Рахмон посетил Узбекистан с официальным визитом 2 июня. В рамках встречи состоялся запуск строительства Яванской ГЭС мощностью 140 мегаватт на реке Зарафшан. Кроме этого, лидеры двух стран посетили Технопарк в Ташкенте и промышленные предприятия Хорезмской области.На уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.Читайте также:Авиавласти РФ и Узбекистана договорились увеличить число рейсов
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таджикистан, предприятия, производство
АГМК устанавливает партнерские связи с предприятиями Таджикистана
19:49 06.06.2022 (обновлено: 21:29 06.06.2022)
Планируется наладить производство ферросплавов для нужд АГМК, а также переработку его свинецсодержащих техногенных отходов.
ТАШКЕНТ, 6 июня — Sputnik.
В рамках недавнего визита лидера Таджикистана Эмомали Рахмана в Узбекистан один из крупнейших горно-металлургических предприятий в Узбекистане – Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) подписал документы об установлении партнерских связей с рядом таджикских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба
АГМК.
Меморандум о сотрудничестве подписан с ОАО "Тамохуш", ГУП "Таджикские редкие металлы" и ОАО "Ленинабадский комбинат редких металлов".
Согласно подписанным соглашениям, планируется наладить производство ферросплавов для нужд АГМК на мощностях ГУП "Таджикские редкие металлы" и ОАО "Ленинабадский комбинат редких металлов".
Помимо того, предусматривается переработка свинецсодержащих техногенных отходов АГМК на мощностях ОАО "Тамохуш".
Напомним: Эмомали Рахмон посетил Узбекистан с официальным визитом 2 июня. В рамках встречи состоялся запуск строительства Яванской ГЭС мощностью 140 мегаватт на реке Зарафшан. Кроме этого, лидеры двух стран посетили Технопарк в Ташкенте и промышленные предприятия Хорезмской области.
На уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.