https://uz.sputniknews.ru/20220606/lavrov-es-i-nato-pytayutsya-uyti-v-vydumannuyu-realnost-25075915.html
Лавров: ЕС и НАТО пытаются уйти в выдуманную реальность
Лавров: ЕС и НАТО пытаются уйти в выдуманную реальность
Глава МИД России высказался об инциденте со своим самолётом.
2022-06-06T20:14+0500
2022-06-06T20:14+0500
2022-06-06T21:28+0500
россия
сергей лавров
нато
ес
украина
оружие
мид рф
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24878240_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1da04fd86fae1c87237a671127b99f07.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Если страны Запада считают, что визит Лаврова в Сербию – это практически угроза вселенского масштаба, значит, дела их совсем плохи. К такому выводу пришел министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки дня.Речь шла об инциденте, произошедшем в воскресенье, когда президенту Сербии Александру Вучичу пришлось лично заниматься логистикой визита главы МИД РФ. Напомним, сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник снимки решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на полет через их воздушное пространство российского правительственного самолета.По мнению Лаврова, Болгария, Северная Македония и Черногория выступили в роли подпевал Западу. Объяснений их поступка пока не поступало. Однако он уверен, "что страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО".Москва, в отличие от Запада, не будет делать ничего, что бы могло нарушить связи между отдельными людьми и целыми народами, подчеркнул министр.Также на пресс-конференции Лавров прокомментировал решение Запада накачивать Украину оружием. Чем больше радиус поражение у ракетных систем, которые Запад доставляет на Украину, тем дальше Москва будет "отодвигать" националистов от территорий, откуда исходит угроза России.По мнению министра, слова президента Украины нельзя воспринимать серьезно, потому что даже украинские "политики и депутаты смеются над американцами, поверившим словам Зеленского. "Сергей Лавров также заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой. У России есть предположение, что Украина выполняет тем самым волю стран Запада.Россия по-честному хотела работать на основе тех предложений, которые сделала украинская сторона. Однако Киев игнорирует проект договора, составленного на основе своих же предложений.Прокомментировал Лавров и тему зерна. Известно, что киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна. Помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря. Данная мера не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Также глава МИДа отметил, что бояться правды стало нормой для ЕС и для НАТО.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Медведев предрек мировую революцию в экономике
россия
ес
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24878240_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_9a5257f01addc971c94578739bfb9faa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, нато, ес, украина, оружие, мид рф, самолет
Лавров: ЕС и НАТО пытаются уйти в выдуманную реальность
20:14 06.06.2022 (обновлено: 21:28 06.06.2022)
Глава МИД России высказался об инциденте со своим самолетом, накачивании Украины оружием, переговорах с Киевом, различных слухах и ответных действиях России.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Если страны Запада считают, что визит Лаврова в Сербию – это практически угроза вселенского масштаба, значит, дела их совсем плохи. К такому выводу пришел министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки дня.
Речь шла об инциденте, произошедшем в воскресенье, когда президенту Сербии Александру Вучичу пришлось лично заниматься логистикой визита главы МИД РФ. Напомним, сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник снимки решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на полет через их воздушное пространство российского правительственного самолета.
По мнению Лаврова, Болгария, Северная Македония и Черногория выступили в роли подпевал Западу. Объяснений их поступка пока не поступало. Однако он уверен, "что страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО".
"Те в свою очередь будут говорить, что эти страны сами принимали самостоятельное решение", — сказал Лавров.
Москва, в отличие от Запада, не будет делать ничего, что бы могло нарушить связи между отдельными людьми и целыми народами, подчеркнул министр.
Также на пресс-конференции Лавров прокомментировал решение Запада накачивать Украину оружием. Чем больше радиус поражение у ракетных систем, которые Запад доставляет на Украину, тем дальше Москва будет "отодвигать" националистов от территорий, откуда исходит угроза России.
"Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и России", — заявил глава МИДа журналистам.
По мнению министра, слова президента Украины нельзя воспринимать серьезно, потому что даже украинские "политики и депутаты смеются над американцами, поверившим словам Зеленского. "
Сергей Лавров также заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой. У России есть предположение, что Украина выполняет тем самым волю стран Запада.
"Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел "на земле" по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась", — прокомментировал он.
Россия по-честному хотела работать на основе тех предложений, которые сделала украинская сторона. Однако Киев игнорирует проект договора, составленного на основе своих же предложений.
Прокомментировал Лавров и тему зерна. Известно, что киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна. Помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря. Данная мера не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
"Наши турецкие коллеги говорили, что готовы помочь в разминировании. Я думаю, наши военные договорятся о том, как это лучше организовать, чтобы затем через минные поля, которые необходимо устранить, суда шли в открытое море, и дальше мы гарантируем самостоятельно либо с турецкими коллегами их доводку до проливов и дальше уже в Средиземное море", — рассказал министр иностранных дел.
Также глава МИДа отметил, что бояться правды стало нормой для ЕС и для НАТО.
"Да, там все больше и больше боятся правды, все больше и больше пытаются уйти в выдуманную, фейковую реальность", — заявил он.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.