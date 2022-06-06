https://uz.sputniknews.ru/20220606/lavrov-es-i-nato-pytayutsya-uyti-v-vydumannuyu-realnost-25075915.html

Лавров: ЕС и НАТО пытаются уйти в выдуманную реальность

Лавров: ЕС и НАТО пытаются уйти в выдуманную реальность

Глава МИД России высказался об инциденте со своим самолётом.

2022-06-06T20:14+0500

2022-06-06T20:14+0500

2022-06-06T21:28+0500

россия

сергей лавров

нато

ес

украина

оружие

мид рф

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24878240_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1da04fd86fae1c87237a671127b99f07.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Если страны Запада считают, что визит Лаврова в Сербию – это практически угроза вселенского масштаба, значит, дела их совсем плохи. К такому выводу пришел министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки дня.Речь шла об инциденте, произошедшем в воскресенье, когда президенту Сербии Александру Вучичу пришлось лично заниматься логистикой визита главы МИД РФ. Напомним, сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник снимки решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на полет через их воздушное пространство российского правительственного самолета.По мнению Лаврова, Болгария, Северная Македония и Черногория выступили в роли подпевал Западу. Объяснений их поступка пока не поступало. Однако он уверен, "что страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО".Москва, в отличие от Запада, не будет делать ничего, что бы могло нарушить связи между отдельными людьми и целыми народами, подчеркнул министр.Также на пресс-конференции Лавров прокомментировал решение Запада накачивать Украину оружием. Чем больше радиус поражение у ракетных систем, которые Запад доставляет на Украину, тем дальше Москва будет "отодвигать" националистов от территорий, откуда исходит угроза России.По мнению министра, слова президента Украины нельзя воспринимать серьезно, потому что даже украинские "политики и депутаты смеются над американцами, поверившим словам Зеленского. "Сергей Лавров также заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой. У России есть предположение, что Украина выполняет тем самым волю стран Запада.Россия по-честному хотела работать на основе тех предложений, которые сделала украинская сторона. Однако Киев игнорирует проект договора, составленного на основе своих же предложений.Прокомментировал Лавров и тему зерна. Известно, что киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна. Помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря. Данная мера не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Также глава МИДа отметил, что бояться правды стало нормой для ЕС и для НАТО.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Медведев предрек мировую революцию в экономике

россия

ес

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, нато, ес, украина, оружие, мид рф, самолет