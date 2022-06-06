https://uz.sputniknews.ru/20220606/medvedev-predrek-mirovuyu-revolyutsiyu-v-ekonomike-25064576.html

Медведев предрек мировую революцию в экономике

Медведев предрек мировую революцию в экономике

Медведев: шестой пакет санкций ЕС спровоцирует пожар в мировой экономике.

2022-06-06T15:55+0500

2022-06-06T15:55+0500

2022-06-06T15:55+0500

россия

дмитрий медведев

экономика

санкции

ес

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что следующий список антироссийских санкций спровоцирует революционные изменения в мировой экономике."Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей", – заявил он.Евросоюз на прошлой неделе опубликовал шестой пакет санкций против РФ. В него входит постепенный отказ от российской нефти. В этом списке рестрикций запрет коснется только морских поставок. Эти ограничения также предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Читайте также:В Британии пройдет голосование о недоверии Борису Джонсону

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дмитрий медведев, экономика, санкции, ес