https://uz.sputniknews.ru/20220606/mirziyoev-i-tokaev-proveli-telefonnye-peregovory-25072160.html
Мирзиёев поздравил Токаева с успешным проведением референдума
Мирзиёев поздравил Токаева с успешным проведением референдума
Мирзиёев поздравил президента Казахстана с успешным проведением референдума.
2022-06-06T18:03+0500
2022-06-06T18:03+0500
2022-06-06T18:11+0500
политика
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1396/34/13963496_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4afaec22e65a3524aaa86a6c84126bd7.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана поздравил президента Казахстана с успешным проведением важного политического мероприятия – общенационального референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию страны.Также президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества и обменялись мнениями по региональной повестке.Особое внимание главы республик уделили реализации договоренностей на высшем уровне. В частности, продвижение приоритетных проектов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного, научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества.Помимо этого, Мирзиёев и Токаев поговорили о перспективах регионального взаимодействия, продолжения тесного и плодотворного диалога в рамках международных организаций.Читайте также:Генсек ШОС высказался по поводу итогов референдума в Казахстане
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1396/34/13963496_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d2adb0eba850f40f8882abfc18786e8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, касым-жомарт токаев, переговоры
Мирзиёев поздравил Токаева с успешным проведением референдума
18:03 06.06.2022 (обновлено: 18:11 06.06.2022)
Телефонный разговор президентов Узбекистана и Казахстана прошел в традиционно дружеской и деловой атмосфере.
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik.
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Лидер Узбекистана поздравил президента Казахстана с успешным проведением важного политического мероприятия – общенационального референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию страны.
Также президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества и обменялись мнениями по региональной повестке.
Особое внимание главы республик уделили реализации договоренностей на высшем уровне. В частности, продвижение приоритетных проектов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного, научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Помимо этого, Мирзиёев и Токаев поговорили о перспективах регионального взаимодействия, продолжения тесного и плодотворного диалога в рамках международных организаций.