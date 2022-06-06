https://uz.sputniknews.ru/20220606/mirziyoev-i-tokaev-proveli-telefonnye-peregovory-25072160.html

Мирзиёев поздравил Токаева с успешным проведением референдума

Мирзиёев поздравил Токаева с успешным проведением референдума

Мирзиёев поздравил президента Казахстана с успешным проведением референдума.

2022-06-06T18:03+0500

2022-06-06T18:03+0500

2022-06-06T18:11+0500

политика

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

переговоры

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана поздравил президента Казахстана с успешным проведением важного политического мероприятия – общенационального референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию страны.Также президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества и обменялись мнениями по региональной повестке.Особое внимание главы республик уделили реализации договоренностей на высшем уровне. В частности, продвижение приоритетных проектов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного, научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества.Помимо этого, Мирзиёев и Токаев поговорили о перспективах регионального взаимодействия, продолжения тесного и плодотворного диалога в рамках международных организаций.Читайте также:Генсек ШОС высказался по поводу итогов референдума в Казахстане

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шавкат мирзиёев, касым-жомарт токаев, переговоры