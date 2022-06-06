https://uz.sputniknews.ru/20220606/gensek-shos-vyskazalsya-po-povodu-itogov-referenduma-v-kazaxstane--25063337.html

Генсек ШОС высказался по поводу итогов референдума в Казахстане

Генсек ШОС высказался по поводу итогов референдума в Казахстане

Чжан Мин: Казахстан выполнил необходимые условия для проведения референдума.

2022-06-06T15:29+0500

2022-06-06T15:29+0500

2022-06-06T15:29+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) признала прошедший в Казахстане референдум демократичным и открытым. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, передает Sputnik Казахстан."Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность референдума, миссией не отмечено. Миссия признает прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным", — заявил Чжан Мин на брифинге в Нур-Султане.По его мнению, Казахстан выполнил все необходимые условия для проведения референдума по внесению поправок в Конституцию, они соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам.Миссия наблюдателей от ШОС работала в Казахстане с 3 по 5 июня по приглашению Министерства иностранных дел республики. В составе миссии аккредитованы 17 наблюдателей, представители законодательных и исполнительных органов государств — членов ШОС, а также должностные лица секретариата организации."Я, как генеральный секретарь ШОС, возглавил миссию. (…) Члены миссии провели контакты с представителями Центральной избирательной комиссии Казахстана. Миссия наблюдателей подробно ознакомилась с работой по подготовке и проведению референдума, осуществила наблюдение за голосованием в Нур-Султане", — добавил глава ШОС.Выводы экспертов организации сделаны на основе наблюдений: на местах, по их словам, они зафиксировали широкий обмен мнениями между избирателями, членами комиссий избирательных участков, общественными наблюдателями. За время работы они собрали достаточно фактических материалов.Российский сенатор Ирек Ялалов заявил, что работа миссии в Казахстане была "очень плодотворной"."Я лично посетил 13 участков. Большинство были вне программы, в том числе мы ездили в сельскую местность, чтобы посмотреть, и сложилась полная картина. В целом она благоприятная и хорошая, за исключением особенностей, которые можно отметить, но можно отнести к традиции всех постсоветских стран. На выборы многие приходят с маленькими детьми, внуками, идет совместное голосование, детей берут на руки, голосуют. Но мы не считаем, что это существенное нарушение. Это скорее традиция", — отметил сенатор.Он поддержал заявление генсека ШОС, добавив, что республиканский референдум состоялся."Внесение поправок в Основной закон — тонкий и чувствительный момент для любого государства. Надо сказать, что Казахстан прошел эту процедуру с честью. Было принято важное решение провести референдум. Граждане голосовали, мы видели участки, видели, как семьями люди приходили, отдавали свои голоса. С точки зрения процедуры придраться было не к чему", — отметил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.Комиссии референдума, по его словам, были подготовлены, каких-либо инцидентов или нарушений, которые могли бы сказаться на итогах голосования, наблюдатель не выявил."Мне сообщений о таких фактах не поступало. Хочу отметить высокий уровень гражданской активности, присутствовали представители общественных организаций, на некоторых даже до 10 человек. Это показывает большой интерес общественно активных граждан. Сложилось впечатление, что организаторы большое внимание уделили обеспечению доверия к результатам голосования. Поэтому поддерживаю заявление генерального секретаря ШОС", — сказал Андреев.По официальным данным, явка на республиканский референдум составила 68,44%, это значит, что бюллетени получили 8 миллионов 30 тысяч 739 казахстанцев.Читайте также:Референдум в Казахстане: итоги

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шос, казахстан, референдум, конституция