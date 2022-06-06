https://uz.sputniknews.ru/20220606/posle-nachala-turetskoy-operatsii-v-sirii-aktivizirovalis-boeviki-25049234.html

После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики

После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики

Контр-адмирал Журавлев: в Сирии активизировались боевики после начала турецкой операции

2022-06-06T09:23+0500

2022-06-06T09:23+0500

2022-06-06T09:23+0500

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сирия

алеппо

турция

боевики

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. На фоне заявлений властей Турции о начале военной операции на севере Сирии в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация незаконных вооруженных формирований, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает РИА Новости.Журавлев также отметил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, шесть обстрелов в провинции Алеппо и столько же - в провинции Идлиб.*Террористическая группировка, запрещенная в РоссииЧитайте также: Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка

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сирия, алеппо, турция, боевики