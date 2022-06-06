https://uz.sputniknews.ru/20220606/posle-nachala-turetskoy-operatsii-v-sirii-aktivizirovalis-boeviki-25049234.html
После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики
После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики
Контр-адмирал Журавлев: в Сирии активизировались боевики после начала турецкой операции
2022-06-06T09:23+0500
2022-06-06T09:23+0500
2022-06-06T09:23+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. На фоне заявлений властей Турции о начале военной операции на севере Сирии в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация незаконных вооруженных формирований, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает РИА Новости.Журавлев также отметил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, шесть обстрелов в провинции Алеппо и столько же - в провинции Идлиб.*Террористическая группировка, запрещенная в РоссииЧитайте также: Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка
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сирия, алеппо, турция, боевики
После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики
Контр-адмирал Журавлев: в Сирии активизировались боевики после начала турецкой операции
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik
. На фоне заявлений властей Турции о начале военной операции на севере Сирии в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация незаконных вооруженных формирований, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает
РИА Новости.
"На фоне заявлений турецкого руководства о начале новой военной операции на севере Сирийской Арабской Республики в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация деятельности незаконных вооруженных формирований, направленная на обострение обстановки", - сказал Журавлев на брифинге.
Журавлев также отметил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, шесть обстрелов в провинции Алеппо и столько же - в провинции Идлиб.
"В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе Кафер-Халаб, ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела террористами из района Эль-Юара позиций правительственных сил в районе Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий", - добавил Журавлев.
*Террористическая группировка, запрещенная в России