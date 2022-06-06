https://uz.sputniknews.ru/20220606/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-6-iyunya-25059957.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 6 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 6 июня

Пармелен: будет еще один скачок цен на энергоносители в связи с новыми санкциями.

2022-06-06T14:17+0500

2022-06-06T14:17+0500

2022-06-06T14:36+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

цены

санкции

швейцария

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 6 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Поскольку западные санкции против России должны были как можно быстрее остановить конфликт на Украине, то они все еще не достигли конечной цели, отметил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью изданию Blick.Министр также предупредил об еще одном скачке цен на энергоносители в связи с новыми санкциями, подчеркнув, что Европа будет искать альтернативные источники поставок, но "ни у кого нет готового решения на данный момент".Кроме того, как передает Politico со ссылкой на источник в американском правительстве, Соединенные штаты не будут снимать ограничительные меры против России, чтобы возобновить продажу украинского зерна на мировой рынок.Зеленский опасается покушения со стороны западных спецслужб, сообщил бывший депутат Рады.Президент Украины Владимир Зеленский принял дополнительные меры личной безопасности из-за опасения покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ, написал в Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.Он пояснил, что руководство ВСУ считает неэффективным командование боевыми действиями со стороны Зеленского, чьи указания приводят к потерям среди личного состава и поражению украинской армии в сражениях."Также Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран-союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины", — заявил Кива.Он отметил, что западные государства пришли к выводу, что в их интересах прекратить военный конфликт на территории Украины, а ликвидация Зеленского будет самым быстрым средством для такого развития событий.В США заявили о худшем сценарии развития ситуации на УкраинеПостоянное вовлечение Штатов в конфликт на Украине может перейти в прямое военное столкновение с Россией по вине США — это худший сценарий для них, написал в колонке для Atlantic политолог Анатоль Ливен.Политолог вспомнил о начале геополитического противостояния США и СССР в середине XX века, когда из-за неуемного желания противостоять Москве Вашингтон оказался втянут в несколько конфликтов. В результате Штаты сами понесли такой ущерб, от которого не смогли восстановится, отметил Ливен.Почему в ЕС нарастает антироссийская волна?Евросоюз занял антироссийскую позицию под влиянием стран Восточной Европы, сообщил в интервью газете Valeurs Actuelles депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.Мариани считает необдуманным и слишком быстрым масштабное расширение Евросоюза на восток, в результате которого организация попала под влияние новых членов."В итоге Евросоюз стал зависимым от этих своих новых членов. Вместо того чтобы следовать в отношении России мнению стран, скажем, южноевропейского латинского мира, исторически не враждебных России и стремящихся к всеобщему благу, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы", — заявил парламентарий.Ложь Байдена?Президент США Джо Байден намеренно не сказал о наступательном характере передаваемых Киеву РСЗО HIMARS, с помощью которых Украина сможет наносить удары по территории РФ, написал в колонке для Javan журналист Али Канади.Как напомнил обозреватель, в колонке для New York Times Байден подтвердил намерение Вашингтона отправить Киеву ракетные системы. По словам американского лидера, Штаты делают это для усиления возможностей ВСУ при боевых действиях на своей территории. При этом президент США специально не стал уточнять, что вооружение, отправленное на Украину, не относится к оборонительному."Однако американская сторона снова, очевидно, лукавит, поскольку никак не пояснила наступательный характер поставляемого Украине вооружения", — заявил Канади.Журналист подчеркнул, что отправка оружия Киеву доказывает нежелание Вашингтона достичь мирного урегулирования ситуации на Украине.Украинские силовики при отступлении подожгли тонны зернаВСУ подожгли тонны зерна, находившегося в хранилищах Мариупольского морского порта, зерно пропало, спасти его при тушении не удалось, заявил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.Корреспонденты агентства, побывав в порту города и проведя там видеосъемку, убедились в том, что значительное количество хранившегося там зерна испорчено.Остатки "Азова" могут прятаться в МариуполеВласти ДНР находят в Мариуполе местных уголовников, а также проводят мероприятия по поиску боевиков националистического полка "Азов" и украинских военных, которые еще могут скрываться в городе после разгрома и сдачи в плен украинской группировки, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Что касается обстановки в городе, то остался какой-то местный криминалитет. Это больше, конечно, по линии МВД ДНР, и работа активно ведется. И ведется, надо сказать, активно и грамотно. Ведется ежедневно, круглосуточно. Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же "Азова" — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать в фильтр, на следствие", — отметил он.В МЧС РФ сообщили о разминировании территорий в ДонбассеСаперы сводной группировки МЧС России за выходные нашли в Донбассе более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов, заявили РИА Новости в МЧС России. На данный момент отряды уделяют особое внимание расчистке территории около линии электропередачи — там обнаружили порядка десяти противотанковых и противопехотных минных полей.Читайте также:В результате обстрела поселка Тёткино никто не пострадал - курский губернатор

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украина, цены, санкции, швейцария