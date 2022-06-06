https://uz.sputniknews.ru/20220606/posolstvo-ssha-v-rf-pereputalo-imya-pushkina--foto-25065504.html

Посольство США в РФ перепутало имя Пушкина — фото

Посольство США в РФ перепутало имя Пушкина — фото

Сегодня во всем мире отмечается День русского языка.

2022-06-06T16:44+0500

2022-06-06T16:44+0500

2022-06-06T16:44+0500

россия

александр пушкин

сша

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Посольство США в Москве опубликовало в своем официальном Telegram-канале пост — поздравление с годовщиной рождения Пушкина, но назвало поэта Иваном Сергеевичем."С днем рожденья, Иван Сергеевич!" — говорится в публикации.Позже ошибку исправили.Шестого июня, в день рождения великого русского поэта и основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в России и во всем мире отмечается День русского языка.Читайте также:Как выглядит музей Пушкина в Ташкенте - видео, фото

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александр пушкин, сша