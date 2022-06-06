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Посольство США в РФ перепутало имя Пушкина — фото
Посольство США в РФ перепутало имя Пушкина — фото
Сегодня во всем мире отмечается День русского языка.
2022-06-06T16:44+0500
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россия
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Посольство США в Москве опубликовало в своем официальном Telegram-канале пост — поздравление с годовщиной рождения Пушкина, но назвало поэта Иваном Сергеевичем."С днем рожденья, Иван Сергеевич!" — говорится в публикации.Позже ошибку исправили.Шестого июня, в день рождения великого русского поэта и основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в России и во всем мире отмечается День русского языка.Читайте также:Как выглядит музей Пушкина в Ташкенте - видео, фото
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александр пушкин, сша

Посольство США в РФ перепутало имя Пушкина — фото

16:44 06.06.2022
© Sputnik / Мария ДевахинаГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве.
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Мария Девахина
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Шестое июня — день рождения великого русского поэта. Сегодня во всем мире отмечается День русского языка.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Посольство США в Москве опубликовало в своем официальном Telegram-канале пост — поздравление с годовщиной рождения Пушкина, но назвало поэта Иваном Сергеевичем.
"С днем рожденья, Иван Сергеевич!" — говорится в публикации.
© RIA NovostiСкриншот публикации посольства США в Telegram
Скриншот публикации посольства США в Telegram - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2022
Скриншот публикации посольства США в Telegram
© RIA Novosti
Позже ошибку исправили.
Шестого июня, в день рождения великого русского поэта и основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в России и во всем мире отмечается День русского языка.
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