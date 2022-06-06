https://uz.sputniknews.ru/20220606/pushkin--simvol-edineniya-nashix-narodov--posol-rf-v-uzbekistane-25075204.html

Посол РФ в Узбекистане: "Пушкин – символ единения наших народов"

Посол РФ в Узбекистане: "Пушкин – символ единения наших народов"

Наследие Пушкина — достояние всех народов, отметил Мальгинов.

2022-06-06T20:39+0500

2022-06-06T20:39+0500

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культура

александр пушкин

олег мальгинов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Ташкенте отметили День русского языка и 223-летие великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В традиционной поэтической акции у памятника А.С. Пушкину в Ташкенте принял участие посол России Олег Мальгинов.Приветствуя собравшихся, он отметил, что творчество великого русского поэта, писателя и драматурга имеет особую значимость для развития межкультурных связей народов России и Узбекистана. Дипломат подчеркнул, что во многом благодаря Пушкину русский язык стал инструментом межнационального общения не только на евразийском пространстве, но и во всем мире."Пушкин – великий русский поэт, но гораздо шире, чем просто русский. Это поэт многих народов, потому что он реально выразил идею многих евразийских народов. Не зря было сказано, что он унаследовал много от классика узбекской литературы Алишера Навои. Поэтому он и популярен во многих странах", — сказал посол.Мальгинов добавил, что Пушкин дал толчок развитию не только русской классической поэзии и литературы, но также музыки, которая знаменита во всем мире. В качестве примера он назвал имена выдающихся композиторов, таких как Чайковский, Глинка и Римский-Корсаков."Его бесценное наследие – это достояние всех народов. Благодаря Пушкину русский язык получил современно звучание, на котором мы сегодня говорим", — отметил Мальгинов.Посол поблагодарил власти Узбекистана за сохранение памяти о Пушкине и культивирование русского языка в республике. По его словам, русский язык – это ключ к сохранению связей между народами России и Узбекистана."Благодаря русскому языку узбекская культура и достижения этого народа становятся ближе. Пушкин – символ единения наших народов и неразрывности наших связей", - заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Читайте также:Посольство США в РФ перепутало имя Пушкина — фото

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александр пушкин, олег мальгинов, узбекистан