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Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала пять медалей
Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала пять медалей
Дзюдоисты сборной Узбекистана в тяжёлом весе стали триумфаторами "Большого шлема".
2022-06-06T17:43+0500
2022-06-06T17:43+0500
2022-06-06T17:48+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В столице Грузия закончился турнир “Большого шлема” по дзюдо. Спортсмены из Узбекистана завоевали пять медалей. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.Алишер Юсупов из Хорезма во второй раз за текущий год дошёл до финала на турнирах “Большого шлема” в Тбилиси. На этот раз он уступил представителю хозяев татами Гела Заалашвили.Также бронзовыми медалистами стали Отабек Турабоев в весовой категории до 100 кг и Шохрух Бахтиёров в категории свыше 100 кг. Отмечается, что для них это первая награда, завоёванная на турнирах такого ранга.Таким образом, сборная Узбекистана по дзюдо, принимавшая участие в турнире “Большого шлема” в Тбилиси, завершила соревнования с 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.Серебряная медаль:Бронзовые медали:Читайте также:В Ташкенте открылась школа-интернат по велоспорту
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дзюдо, медали, узбекистан
Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала пять медалей
17:43 06.06.2022 (обновлено: 17:48 06.06.2022)
Дзюдоисты сборной Узбекистана в тяжёлом весе стали триумфаторами "Большого шлема".
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
В столице Грузия закончился турнир “Большого шлема” по дзюдо. Спортсмены из Узбекистана завоевали пять медалей. Об этом сообщает пресс-служба
Национального Олимпийского комитета республики.
Алишер Юсупов из Хорезма во второй раз за текущий год дошёл до финала на турнирах “Большого шлема” в Тбилиси. На этот раз он уступил представителю хозяев татами Гела Заалашвили.
Также бронзовыми медалистами стали Отабек Турабоев в весовой категории до 100 кг и Шохрух Бахтиёров в категории свыше 100 кг. Отмечается, что для них это первая награда, завоёванная на турнирах такого ранга.
Таким образом, сборная Узбекистана по дзюдо, принимавшая участие в турнире “Большого шлема” в Тбилиси, завершила соревнования с 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.
-73 кг: Муроджон Юлдашев;
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев;
-100 кг: Отабек Турабоев;
+100 кг: Шохрух Бахтиёров.