https://uz.sputniknews.ru/20220606/sbornaya-uzbekistana-po-dzyudo-zavoevala-pyat-medaley-25070896.html

Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала пять медалей

Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала пять медалей

Дзюдоисты сборной Узбекистана в тяжёлом весе стали триумфаторами "Большого шлема".

2022-06-06T17:43+0500

2022-06-06T17:43+0500

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спорт

дзюдо

медали

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В столице Грузия закончился турнир “Большого шлема” по дзюдо. Спортсмены из Узбекистана завоевали пять медалей. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.Алишер Юсупов из Хорезма во второй раз за текущий год дошёл до финала на турнирах “Большого шлема” в Тбилиси. На этот раз он уступил представителю хозяев татами Гела Заалашвили.Также бронзовыми медалистами стали Отабек Турабоев в весовой категории до 100 кг и Шохрух Бахтиёров в категории свыше 100 кг. Отмечается, что для них это первая награда, завоёванная на турнирах такого ранга.Таким образом, сборная Узбекистана по дзюдо, принимавшая участие в турнире “Большого шлема” в Тбилиси, завершила соревнования с 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.Серебряная медаль:Бронзовые медали:Читайте также:В Ташкенте открылась школа-интернат по велоспорту

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дзюдо, медали, узбекистан