https://uz.sputniknews.ru/20220606/v-tashkente-otkrylas-shkola-internat-po-velosportu-25052489.html

В Ташкенте открылась школа-интернат по велоспорту

В Ташкенте открылась школа-интернат по велоспорту

Всего в спортивной школе будут учиться сто человек, после конкурсного отбора поступающих зачислят сразу в пятый класс.

2022-06-06T11:04+0500

2022-06-06T11:04+0500

2022-06-06T11:04+0500

спорт

велоспорт

школа

интернат

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Правительство организовало в Ташкенте Республиканскую школу-интернат велоспортивного мастерства.Всего здесь будут учиться 100 воспитанников, на них будет распространяться суточная норма питания, установленная для учащихся колледжей олимпийского резерва.Принимать учащихся школа начнет уже со следующего 2022/2023 учебного года на конкурсной основе. Молодых спортсменов, успешно сдавших экзамены по видам велоспорта, зачислят сразу в пятый класс республиканской школы-интерната.Перед школой стоят задачи по подготовке спортивного резерва для участия в национальных и международных соревнованиях в составе сборных команд.Воспитанники школы-интерната будут получать общее образование в ближайших средних школах.Кроме того, решением Президента создан Спортивный клуб профессиональных велосипедистов при Федерации велоспорта Узбекистана. Он займется получением лицензий на право участия в Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских играх. Также Клуб будет развивать велоспорт в регионах республики и привлекать частные клубы к участию в международных соревнованиях.Читайте также: Узбекистанцы завоевали 16 медалей в турнире по спортивной борьбе - фото

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велоспорт, школа, интернат