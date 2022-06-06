https://uz.sputniknews.ru/20220606/skonchalsya-pomoschnik-pervogo-prezidenta-uzbekistana-georgiy-kraynov-25059068.html

Скончался помощник первого президента Узбекистана Георгий Крайнов

Скончался помощник первого президента Узбекистана Георгий Крайнов

Четвертого июня ушел из жизни известный государственный деятель.

2022-06-06T13:31+0500

2022-06-06T13:31+0500

2022-06-06T13:35+0500

общество

скончался

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Сегодня проходит прощание с Георгием Крайновым, скончавшемся в возрасте 88 лет. Он был помощником первого президента Узбекистана. Четвертого июня ушел из жизни известный государственный деятель, соратник первого президента республики Ислама Каримова Георгий Алексеевич Крайнов.Об этом сообщает пресс-служба Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова.В последние годы Крайнов работал ведущим научным сотрудником Мемориального комплекса имени Ислама Каримова.Георгий Крайнов родился 21 ноября 1933 года в Андижане. Окончил Андижанский государственный педагогический институт.Работать начал в газете "Андижанская правда". Был корректором, редактором, ответственным секретарём, заместителем главного редактора.В 1976 году Крайнов занимал пост заведующего сектором газет и журналов отдела пропаганды и агитации ЦК КП Узбекистана. Через год его сделали помощником первого секретаря ЦК КП. Он много лет работал с Шарафом Рашидовым.Позже Георгий Крайнов занимал ряд ответственных постов — помощник президента, главный консультант приёмной президента, заведующий протокольным сектором общего отдела Управления делами аппарата президента.С 2018 года до конца жизни Крайнов работал ведущим научным сотрудником Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова.Крайнов удостоился таких высоких наград, как: почётное звание "Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан", орден "Дустлик", орден "Мехнат шухрати", медаль "Содик хизматлари учун".Читайте также:Студенты из Коканда проходят стажировку в Татарстане

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скончался, узбекистан