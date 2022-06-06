https://uz.sputniknews.ru/20220606/studenty-iz-kokanda-proxodyat-stajirovku-v-tatarstane-25051844.html

Студенты из Коканда проходят стажировку в Татарстане

Студенты из Коканда проходят стажировку в Татарстане

Научные исследования, посещение дома-музея Марины Цветаевой, Сабантуй – что ожидает узбекистанцев в Казани.

2022-06-06T10:29+0500

2022-06-06T10:29+0500

2022-06-06T10:29+0500

общество

вуз

коканд

татарстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/06/25051653_0:121:1280:842_1920x0_80_0_0_60232eda80f4eef5c00c0007c269d06e.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июня - Sputnik. Группа студентов Кокандского государственного педагогического института имени Мукими под руководством Гавхар Раджаповой проходят стажировку в Елабужском филиале Казанского (Приволжского) федерального университета России. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского вуза.По данным пресс-службы, студентов из Коканда приняла ректор Елабужского филиала Елена Мерзон. Она отметила, что между двумя вузами успешно реализуются различные проекты сотрудничества и пожелала гостям приобрести новые научные знания и квалификации.С историей вуза, направлениями подготовки и реализуемыми программами студентов из Коканда ознакомила заместитель директора Ирина Михайлова.До 15 июня узбекистанцы будут изучать тонкости бюджетной системы и инвестиций, психологию и принципы организации учебного процесса.Помимо этого, студенты Кокандского педагогического института ознакомятся с историческими и культурными достопримечательностями столицы Татарстана, посетят дом-музей Марины Цветаевой, примут участие в ежегодном празднике Сабантуй.Напомним, ранее министерство инновационного развития Узбекистана направило 25 проректоров по научной работе и инновациям узбекистанских вузов на курсы повышения квалификации в Казанский федеральный университет (КФУ).В ходе стажировки, которая продлится с 25 мая по 7 июня, представители вузов Узбекистана будут перенимать опыт Казанского университета в вопросах коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.Читайте также: Какие вузы Узбекистана самые экономически эффективные

коканд

татарстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вуз, коканд, татарстан