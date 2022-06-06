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Узбекистанцы завоевали 16 медалей в турнире по спортивной борьбе - фото
Узбекистанцы завоевали 16 медалей в турнире по спортивной борьбе - фото
Турнир проходил в Алматы, в Казахстане. В нем принимали участие чемпионы мира и Олимпийских игр.
2022-06-06T07:45+0500
2022-06-06T07:45+0500
2022-06-06T09:17+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Спортсмены Узбекистана завоевали 16 медалей в рейтинговых соревнованиях по спортивной борьбе: 1 золотую, 3 серебряные и 12 бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.Турнир проходил в Алматы, в Казахстане. В нем принимали участие чемпионы мира и Олимпийских игр.Золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг завоевал Аброр Атабаев.Бронзовыми медалистами стали:Серебряные медалистки в женской борьбе:Бронзу завоевали:Призеры по вольной борьбе привезли домой пять медалей.Серебро: Аббос Рахмонов ( -65 кг).Бронзу взяли Умиджон Жалолов (-65 кг), Зафарбек Отаксонов (-70 кг), Магомед Ибрагимов (-97 кг) и Бобур Исламов (-86 кг).Читайте также: Россия поможет развивать рафтинг в Узбекистане
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узбекистан, казахстан, алматы, спортивные соревнования, медали
Узбекистанцы завоевали 16 медалей в турнире по спортивной борьбе - фото
07:45 06.06.2022 (обновлено: 09:17 06.06.2022)
Турнир проходил в Алматы, в Казахстане. В нем принимали участие чемпионы мира и Олимпийских игр.
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik.
Спортсмены Узбекистана завоевали 16 медалей в рейтинговых соревнованиях по спортивной борьбе: 1 золотую, 3 серебряные и 12 бронзовых. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.
Турнир проходил в Алматы, в Казахстане. В нем принимали участие чемпионы мира и Олимпийских игр.
Золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг завоевал Аброр Атабаев.
Бронзовыми медалистами стали:
Жасурбек Ортикбоев (-55 кг);
Мухаммадкадыр Юсупов (-60 кг);
Махмуд Бахщиллоев (-72 кг);
Жалгасбай Бердимуратов (-87 кг);
Рустам Ассакалов (-97 кг).
Серебряные медалистки в женской борьбе:
Жасмина Иммаева (-50 кг);
Шохида Ахмедова (-55 кг).
Актенге Кеунимжаева (-53 кг);
Ариуксан Джумабаева (-65 кг).
Призеры по вольной борьбе привезли домой пять медалей.
Серебро: Аббос Рахмонов ( -65 кг).
Бронзу взяли Умиджон Жалолов (-65 кг), Зафарбек Отаксонов (-70 кг), Магомед Ибрагимов (-97 кг) и Бобур Исламов (-86 кг).