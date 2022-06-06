https://uz.sputniknews.ru/20220606/uzbekistantsy-zavoevali-16-medaley-v-turnire-po-sportivnoy-borbe-foto-25047153.html

Узбекистанцы завоевали 16 медалей в турнире по спортивной борьбе - фото

Узбекистанцы завоевали 16 медалей в турнире по спортивной борьбе - фото

Турнир проходил в Алматы, в Казахстане. В нем принимали участие чемпионы мира и Олимпийских игр.

2022-06-06T07:45+0500

2022-06-06T07:45+0500

2022-06-06T09:17+0500

спорт

узбекистан

казахстан

алматы

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медали

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Спортсмены Узбекистана завоевали 16 медалей в рейтинговых соревнованиях по спортивной борьбе: 1 золотую, 3 серебряные и 12 бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.Турнир проходил в Алматы, в Казахстане. В нем принимали участие чемпионы мира и Олимпийских игр.Золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг завоевал Аброр Атабаев.Бронзовыми медалистами стали:Серебряные медалистки в женской борьбе:Бронзу завоевали:Призеры по вольной борьбе привезли домой пять медалей.Серебро: Аббос Рахмонов ( -65 кг).Бронзу взяли Умиджон Жалолов (-65 кг), Зафарбек Отаксонов (-70 кг), Магомед Ибрагимов (-97 кг) и Бобур Исламов (-86 кг).Читайте также: Россия поможет развивать рафтинг в Узбекистане

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узбекистан, казахстан, алматы, спортивные соревнования, медали