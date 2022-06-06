https://uz.sputniknews.ru/20220606/velikobritanii-grozit-defitsit-ovoschey-25071841.html

Великобритании грозит дефицит овощей

Великобритании грозит дефицит овощей

В стране уже пустуют около половины теплиц и сокращаются посадки луговых культур.

2022-06-06T19:25+0500

2022-06-06T19:25+0500

2022-06-06T19:25+0500

в мире

овощи

великобритания

дефицит

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Великобритании грозит дефицит некоторых видов овощей. Этому способствует резкий рост цен на энергоносители и нехватка рабочей силы. Об этом сообщает Daily Mail.В связи со всеми фактами в стране этим летом под дефицит попадают цветная капуста, брокколи и даже огурцы.В стране уже пустуют около половины теплиц и сокращаются посадки луговых культур.Эксперты утверждают, что теперь уже слишком поздно высаживать другие культуры, поэтому у страны не получится наверстать упущенные объемы.Как отмечает британское издание, в начале прошлого года производители платили 40 пенсов за терм газа, а теперь – 8 фунтов.Что касается нехватки рабочей силы, то стало известно, что большинство наемников приезжали из Украины. В этом году многие из них не смогли выехать из страны в связи с российской спецоперацией.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: теперь расходы жителей страны на энергоресурсы в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции — в феврале она выросла до 6,2%.По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, гражданам приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов сообщили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34% — на газе или электроэнергии, 31% — на еде и товарах первой необходимости.Читайте также:Медведев предрек мировую революцию в экономике

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овощи, великобритания, дефицит