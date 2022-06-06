https://uz.sputniknews.ru/20220606/video-v-tashkente-predstavili-innovatsii-dlya-agrosektora-25076794.html
Видео: в Ташкенте представили инновации для агросектора
Видео: в Ташкенте представили инновации для агросектора
Ученые представили беспилотные аппараты, с помощью которых можно проводить посев.
2022-06-06T21:05+0500
2022-06-06T21:05+0500
2022-06-06T21:20+0500
видео
ташкент
аграрии
инновации
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. "Инновационные технологии в сельском хозяйстве" — так называется выставка, которая открылась в Министерстве инноваций 6 июня. В ней участвуют около 30 представителей сельскохозяйственного сектора."На выставке представлено и запущено производство инновационной вакцины против болезней животных, метеостанция, которая измеряет параметры климата, сепаратор хлопка. Более того, фермеры смогут познакомиться с потенциальными инвесторами. Для этого мы выделили отдельную зону, где можно будет презентовать свой проект и перейти к подписанию договоров сторон", — рассказал заместитель начальника управления Министерства инноваций Ахтам Далиев.В течение двух лет государство профинансировало 183 проекта в сфере сельского хозяйства на сумму свыше 98 млн сумов, 42 из них касается темы животноводства, например, производство сверчковой муки в качестве корма для птиц и скота.Кроме этого, аграрии республики освоили технологию выращивания лекарственных растений в Чустском районе, а также стали выращивать в Хорезмской, Андижанской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях стевию, которую затем перерабатывают в натуральный подсластитель.В кластере сельхозтехники же представили первый проект по беспилотным летательным аппаратам. Теперь фермеры Узбекистана получат возможности пользоваться беспилотными аппаратами для опрыскивания и посева.Выставка будет проходить до 10 июня. Как проходило открытие мероприятия – смотрите в видео Sputnik Узбекистан.Читайте также:В Узбекистане запускают промышленное выращивание лекарственных растений
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ташкент, видео, аграрии, инновации, сельское хозяйство
Видео: в Ташкенте представили инновации для агросектора
21:05 06.06.2022 (обновлено: 21:20 06.06.2022)
Ученые представили беспилотные аппараты, с помощью которых можно проводить посев, а также новый вид корма – сверчковую муку.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. "Инновационные технологии в сельском хозяйстве" — так называется выставка, которая открылась в Министерстве инноваций 6 июня. В ней участвуют около 30 представителей сельскохозяйственного сектора.
"На выставке представлено и запущено производство инновационной вакцины против болезней животных, метеостанция, которая измеряет параметры климата, сепаратор хлопка. Более того, фермеры смогут познакомиться с потенциальными инвесторами. Для этого мы выделили отдельную зону, где можно будет презентовать свой проект и перейти к подписанию договоров сторон", — рассказал заместитель начальника управления Министерства инноваций Ахтам Далиев.
В течение двух лет государство профинансировало 183 проекта в сфере сельского хозяйства на сумму свыше 98 млн сумов, 42 из них касается темы животноводства, например, производство сверчковой муки в качестве корма для птиц и скота.
Кроме этого, аграрии республики освоили технологию выращивания лекарственных растений в Чустском районе, а также стали выращивать в Хорезмской, Андижанской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях стевию, которую затем перерабатывают в натуральный подсластитель.
В кластере сельхозтехники же представили первый проект по беспилотным летательным аппаратам. Теперь фермеры Узбекистана получат возможности пользоваться беспилотными аппаратами для опрыскивания и посева.
Выставка будет проходить до 10 июня. Как проходило открытие мероприятия – смотрите в видео Sputnik Узбекистан
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