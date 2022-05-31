https://uz.sputniknews.ru/20220531/v-uzbekistane-zapuskayut-promyshlennoe-vyraschivanie-lekarstvennyx-rasteniy-24915539.html

В Узбекистане запускают промышленное выращивание лекарственных растений

В Узбекистане запускают промышленное выращивание лекарственных растений

Планируется выращивать зверобой, лаванду, солодку и другие целебные травы.

2022-05-31T21:10+0500

2022-05-31T21:10+0500

2022-05-31T21:10+0500

общество

лекарственные растения

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. В Узбекистане на законодательном уровне утвердили производство на период с 2022 по 2026 годы лекарственных растений в промышленных объемах. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на указ и постановление президента республики.Согласно документам, в республике с 2022 по 2026 годы будут выращивать такие известные своими целебными свойствами лекарственные растения, как зверобой, душицу, лаванду, каперсы, солодку, шафран, ферулу, стевию, ромашку, шиповник, ревень, шалфей, тысячелистник, зизифору, мяту перечную.Для этого на каждые 10 гектаров плантаций пробурят скважины для добычи воды, построят насосные станции для откачки воды из рек, каналов и других водоемов.Всего под посадки лекарственных растений в республике выделяют 36 тыс. гектаров.В целях стимулирования производственной деятельности, производители - фермерские, дехканские хозяйства - получат субсидии со стороны Фонда развития садоводства и тепличного хозяйства: по 600 тысяч сумов за каждый метр готовых скважин, с условием применения водосберегающих технологий.Помимо того, за счет средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства с 1 июня производителям направят 100 млрд сумов на кредитование по ставке 14% годовых. Кредиты на пополнение оборотных средств также получат переработчики и экспортеры лекарственных растений.В документе сообщается о многочисленных льготах. В их числе: снижение до 50% на период до 1 января 2025 года налоговой ставки земельного налога, налога на прибыль и налога на имущество. Технологическое оборудование для производства при ввозе освободят от таможенных пошлин. Также импортерам предоставят отсрочку от уплаты НДС на срок 180 дней.Помимо того, Агентство продвижения экспорта покроет до 50% расходов по транспортным перевозкам лекарственного растительного сырья и изготовленной из него продукции.Напомним: в этом году в республике планируют заготовить 8 555 тонн лекарственного растительного сырья. В прошлом году экспериментальные плантации таких растений, как лаванда, розмарин, шалфей, тимьян, годжи и другие, создали в 54 государственных лесных хозяйствах на площади 195,1 гектара.Читайте также:Специалисты рассказали, что за саранча наводнила Кашкадарью

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лекарственные растения, узбекистан