https://uz.sputniknews.ru/20220606/vrach-rasskazal-kak-umenshit-obem-beder-25077275.html
Врач рассказал, как уменьшить объем бедер
Врач рассказал, как уменьшить объем бедер
Диетолог сообщил о способе убрать жир с бёдер и причине его скопления в данной зоне.
2022-06-06T23:00+0500
2022-06-06T23:00+0500
2022-06-06T23:00+0500
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врач
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Малоподвижный образ жизни, а также прием высококалорийной пищи могут привести к лишнему весу. У мужчин он проявляется в виде "пивного живота", у женщин же увеличивается объем бедер. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский."Бедра женщин относятся к так называемым жировым ловушкам. В отличие от мужского "пивного живота", где жир находится внутри брюшной полости, на бедрах у женщин он располагается, условно говоря, более поверхностно. К появлению жировых отложений в этих "ловушках" приводит высококалорийная еда. А точнее, в неприкосновенный запас превращаются неизрасходованные калории", – сказал Бобровский.Баланс между потребляемыми калориями и физической активностью поможет уменьшить объем жировых отложений на бёдрах, считает врач."Уменьшить локальные жировые отложения, особенно на бедрах, можно, лишь системно снижая массу тела. То есть надо сформировать отрицательный энергетический баланс, а для этого, если в двух словах, меньше ешьте и больше двигайтесь", – посоветовал диетолог.Читайте также:Вакуум живота: техника для похудения — видео
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врач, ожирение
Врач рассказал, как уменьшить объем бедер
В интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал о способе убрать жир с бедер и причине его скопления в данной зоне.
Малоподвижный образ жизни, а также прием высококалорийной пищи могут привести к лишнему весу. У мужчин он проявляется в виде "пивного живота", у женщин же увеличивается объем бедер. Об этом в интервью радио Sputnik
рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
"Бедра женщин относятся к так называемым жировым ловушкам. В отличие от мужского "пивного живота", где жир находится внутри брюшной полости, на бедрах у женщин он располагается, условно говоря, более поверхностно. К появлению жировых отложений в этих "ловушках" приводит высококалорийная еда. А точнее, в неприкосновенный запас превращаются неизрасходованные калории", – сказал Бобровский.
Баланс между потребляемыми калориями и физической активностью поможет уменьшить объем жировых отложений на бёдрах, считает врач.
"Уменьшить локальные жировые отложения, особенно на бедрах, можно, лишь системно снижая массу тела. То есть надо сформировать отрицательный энергетический баланс, а для этого, если в двух словах, меньше ешьте и больше двигайтесь", – посоветовал диетолог.