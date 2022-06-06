https://uz.sputniknews.ru/20220606/vrach-rasskazal-kak-umenshit-obem-beder-25077275.html

Врач рассказал, как уменьшить объем бедер

Врач рассказал, как уменьшить объем бедер

Диетолог сообщил о способе убрать жир с бёдер и причине его скопления в данной зоне.

2022-06-06T23:00+0500

2022-06-06T23:00+0500

2022-06-06T23:00+0500

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врач

ожирение

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Малоподвижный образ жизни, а также прием высококалорийной пищи могут привести к лишнему весу. У мужчин он проявляется в виде "пивного живота", у женщин же увеличивается объем бедер. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский."Бедра женщин относятся к так называемым жировым ловушкам. В отличие от мужского "пивного живота", где жир находится внутри брюшной полости, на бедрах у женщин он располагается, условно говоря, более поверхностно. К появлению жировых отложений в этих "ловушках" приводит высококалорийная еда. А точнее, в неприкосновенный запас превращаются неизрасходованные калории", – сказал Бобровский.Баланс между потребляемыми калориями и физической активностью поможет уменьшить объем жировых отложений на бёдрах, считает врач."Уменьшить локальные жировые отложения, особенно на бедрах, можно, лишь системно снижая массу тела. То есть надо сформировать отрицательный энергетический баланс, а для этого, если в двух словах, меньше ешьте и больше двигайтесь", – посоветовал диетолог.Читайте также:Вакуум живота: техника для похудения — видео

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врач, ожирение