https://uz.sputniknews.ru/20220606/vsu-ostavili-texniku-i-ubejali-iz-svyatogorska---video-25077834.html

ВСУ оставили технику и убежали из Святогорска — видео

ВСУ оставили технику и убежали из Святогорска — видео

Заградотряд украинских боевиков взорвал мост через Северский Донец.

2022-06-06T20:50+0500

2022-06-06T20:50+0500

2022-06-06T21:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0c/24503521_0:35:2899:1666_1920x0_80_0_0_12767a86f1985117cfa30bfe33ad5642.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы помешать ВСУ отступить из Святогорска, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков."Под натиском российских подразделений остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья", — рассказал генерал.По его словам, до восьмидесяти украинских военных преодолели реку вплавь, огонь по ним целенаправленно не открывали."Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость", — подчеркнул Конашенков.Он также призвал всех военных и членов подразделений теробороны Украины последовать этому примеру и прекратить "бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни". Вооруженные силы России, в свою очередь, гарантирует всем добровольно сложившим оружие достойное обращение и возвращение к семьям, добавил представитель Минобороны.Конашенков заключил, что российская армия перешла к завершающему этапу освобождения Святогорска и окружающей его территории.Святогорск (до 2003 года Славяногорск) расположен в северной части Донецкой Народной Республики, чуть более чем в сорока километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 6 июня

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минобороны рф, украина