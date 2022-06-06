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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220606/vsu-ostavili-texniku-i-ubejali-iz-svyatogorska---video-25077834.html
ВСУ оставили технику и убежали из Святогорска — видео
ВСУ оставили технику и убежали из Святогорска — видео
Заградотряд украинских боевиков взорвал мост через Северский Донец.
2022-06-06T20:50+0500
2022-06-06T21:20+0500
специальная военная операция россии в донбассе
минобороны рф
украина
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы помешать ВСУ отступить из Святогорска, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков."Под натиском российских подразделений остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья", — рассказал генерал.По его словам, до восьмидесяти украинских военных преодолели реку вплавь, огонь по ним целенаправленно не открывали."Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость", — подчеркнул Конашенков.Он также призвал всех военных и членов подразделений теробороны Украины последовать этому примеру и прекратить "бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни". Вооруженные силы России, в свою очередь, гарантирует всем добровольно сложившим оружие достойное обращение и возвращение к семьям, добавил представитель Минобороны.Конашенков заключил, что российская армия перешла к завершающему этапу освобождения Святогорска и окружающей его территории.Святогорск (до 2003 года Славяногорск) расположен в северной части Донецкой Народной Республики, чуть более чем в сорока километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 6 июня
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минобороны рф, украина

ВСУ оставили технику и убежали из Святогорска — видео

20:50 06.06.2022 (обновлено: 21:20 06.06.2022)
© AP Photo / Aleksandr ShulmanИнструктор спецназа США тренирует украинских солдат на военном полигоне в Хмельницкой области Украины 21 ноября 2015 года
Инструктор спецназа США тренирует украинских солдат на военном полигоне в Хмельницкой области Украины 21 ноября 2015 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Aleksandr Shulman
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Минобороны РФ: заградотряд украинских боевиков взорвал мост через Северский Донец.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы помешать ВСУ отступить из Святогорска, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"Под натиском российских подразделений остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья", — рассказал генерал.
По его словам, до восьмидесяти украинских военных преодолели реку вплавь, огонь по ним целенаправленно не открывали.
"Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость", — подчеркнул Конашенков.
Он также призвал всех военных и членов подразделений теробороны Украины последовать этому примеру и прекратить "бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни". Вооруженные силы России, в свою очередь, гарантирует всем добровольно сложившим оружие достойное обращение и возвращение к семьям, добавил представитель Минобороны.
Конашенков заключил, что российская армия перешла к завершающему этапу освобождения Святогорска и окружающей его территории.
Святогорск (до 2003 года Славяногорск) расположен в северной части Донецкой Народной Республики, чуть более чем в сорока километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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