https://uz.sputniknews.ru/20220607/bez-dojdya-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-25085646.html
Без дождя: синоптики рассказали о погоде на сегодня
Без дождя: синоптики рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды читайте в материале.
2022-06-07T09:49+0500
2022-06-07T09:49+0500
2022-06-07T09:49+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сегодня днем на территории Узбекистана осадков не ожидается. Ветер 7-12 м/с, по северу и пустынной зоне возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Воздух прогреется до 33-38 градусов, сообщили в Узгидромете.В Ташкенте без осадков. Температура составит 34-36 градусов. По горным районам республики дождей тоже не ожидается. Ветер 7-12 м/с. Температура поднимется до 24-29 градусов.Читайте также:В июне стартует фестиваль "Чимганское эхо-2022"
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погода
Без дождя: синоптики рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Сегодня днем на территории Узбекистана осадков не ожидается. Ветер 7-12 м/с, по северу и пустынной зоне возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Воздух прогреется до 33-38 градусов, сообщили в Узгидромете
.
В Ташкенте без осадков. Температура составит 34-36 градусов.
По горным районам республики дождей тоже не ожидается. Ветер 7-12 м/с. Температура поднимется до 24-29 градусов.