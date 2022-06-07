https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-iyune-startuet-festival-chimganskoe-exo-2022-25073950.html
В июне стартует фестиваль "Чимганское эхо-2022"
В июне стартует фестиваль "Чимганское эхо-2022"
В числе главных задач "Чимганского эха" - сохранять уникальный жанр авторской песни.
2022-06-07T07:45+0500
2022-06-07T07:45+0500
2022-06-07T07:45+0500
культура
фестиваль
песня
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. С 10 по 12 июня у подножия Большого Чимгана в Бостанлыкском районе Ташкентской области пройдет 45-й международный эколого-туристский фестиваль "Чимганское эхо-2022". Об этом сообщают организаторы проекта."В числе главных задач "Чимганского эха" — сохранять уникальный жанр авторской песни, открывать и поддерживать творческие дарования. Помимо того, на протяжении многих лет международный культурный проект приобщает молодежь к здоровому образу жизни, занятию спортом, содержательным видам досуга", — говорится в сообщении.В программе мероприятия — конкурс авторских песен международного туризма, ставшие традиционными состязания по скоростному восхождению на Большой Чимган, по спортивному ориентированию на местности, скалолазанию, а также экологическая акция "Мы – за чистый Чимган".Напомним: фестиваль "Чимганское эхо", а также "Осенний аккорд" — масштабное место сбора ташкентского клуба любителей авторской песни "Арча". Со времени образования 30 сентября 1993 года его возглавил предприниматель Тимур Валитов, который и сейчас остается бессменным председателем клуба. Он активно популяризирует жанр авторской песни. Сам Тимур Валитов написал более 200 произведений.Читайте также:Театральные премьеры в Узбекистане: панорама мировой и национальной классики
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фестиваль, песня
В июне стартует фестиваль "Чимганское эхо-2022"
Уникальный творческий проект в течение десятилетий сохраняет и развивает самобытный жанр авторской песни.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. С 10 по 12 июня у подножия Большого Чимгана в Бостанлыкском районе Ташкентской области пройдет 45-й международный эколого-туристский фестиваль "Чимганское эхо-2022". Об этом сообщают организаторы проекта.
"В числе главных задач "Чимганского эха" — сохранять уникальный жанр авторской песни, открывать и поддерживать творческие дарования. Помимо того, на протяжении многих лет международный культурный проект приобщает молодежь к здоровому образу жизни, занятию спортом, содержательным видам досуга", — говорится в сообщении.
В программе мероприятия — конкурс авторских песен международного туризма, ставшие традиционными состязания по скоростному восхождению на Большой Чимган, по спортивному ориентированию на местности, скалолазанию, а также экологическая акция "Мы – за чистый Чимган".
Напомним: фестиваль "Чимганское эхо", а также "Осенний аккорд" — масштабное место сбора ташкентского клуба любителей авторской песни "Арча". Со времени образования 30 сентября 1993 года его возглавил предприниматель Тимур Валитов, который и сейчас остается бессменным председателем клуба. Он активно популяризирует жанр авторской песни. Сам Тимур Валитов написал более 200 произведений.