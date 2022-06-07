https://uz.sputniknews.ru/20220607/borisu-djonsonu-ne-smogli-vynesti-votum-nedoveriya-25085427.html

Борису Джонсону не смогли вынести вотум недоверия

Борису Джонсону не смогли вынести вотум недоверия

Многие британские министры поддержали Джонсона и намерены сфокусироваться на работе.

2022-06-07T08:47+0500

2022-06-07T08:47+0500

2022-06-07T08:47+0500

в мире

великобритания

борис джонсон

голосование

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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Многие министры в правительстве Великобритании приветствовали результаты голосования по вотуму доверия премьер-министру страны Борису Джонсону, отметив, что кабмину нужно сфокусироваться на работе, сообщает РИА Новости.Среди выразивших поддержку премьеру глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Риши Сунак, здравоохранения Саджид Джавид, бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг, жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув и другие.Накануне представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону, что стало достаточным для голосования.Напомним, британский премьер- министр попал под шквал критики и оказался перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.Ситуация усугубилась, когда стало известно, что еще две вечеринки прошли 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Читайте также: Экономика Великобритании стоит на пороге рецессии

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великобритания, борис джонсон, голосование