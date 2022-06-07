https://uz.sputniknews.ru/20220607/borisu-djonsonu-ne-smogli-vynesti-votum-nedoveriya-25085427.html
Борису Джонсону не смогли вынести вотум недоверия
Борису Джонсону не смогли вынести вотум недоверия
Многие британские министры поддержали Джонсона и намерены сфокусироваться на работе.
2022-06-07T08:47+0500
2022-06-07T08:47+0500
2022-06-07T08:47+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Многие министры в правительстве Великобритании приветствовали результаты голосования по вотуму доверия премьер-министру страны Борису Джонсону, отметив, что кабмину нужно сфокусироваться на работе, сообщает РИА Новости.Среди выразивших поддержку премьеру глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Риши Сунак, здравоохранения Саджид Джавид, бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг, жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув и другие.Накануне представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону, что стало достаточным для голосования.Напомним, британский премьер- министр попал под шквал критики и оказался перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.Ситуация усугубилась, когда стало известно, что еще две вечеринки прошли 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Читайте также: Экономика Великобритании стоит на пороге рецессии
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великобритания, борис джонсон, голосование
Борису Джонсону не смогли вынести вотум недоверия
Многие британские министры поддержали Джонсона и намерены сфокусироваться на работе.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik.
Многие министры в правительстве Великобритании приветствовали результаты голосования по вотуму доверия премьер-министру страны Борису Джонсону, отметив, что кабмину нужно сфокусироваться на работе, сообщает
РИА Новости.
Среди выразивших поддержку премьеру глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Риши Сунак, здравоохранения Саджид Джавид, бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг, жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув и другие.
"Премьер-министр получил вотум доверия, пришло время двигаться дальше. Завтра мы возвращаемся к работе над усилением экономики и несению более эффективной государственной службы", — написал в Twitter Сунак.
Накануне представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону, что стало достаточным для голосования.
Напомним, британский премьер- министр попал под шквал критики и оказался перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.
Ситуация усугубилась, когда стало известно, что еще две вечеринки прошли 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.
Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.