Эксперт: от алкоголя толстеют
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При этом калорийность спиртных напитков не влияет на набор веса. Дело в другом.
Спиртное может быть неочевидной причиной набора лишнего веса. Алкоголь вызывает активное вырабатывание инсулина в организме, и тем самым способствует отложению жиров.
Об этом говорит врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
"В пиве килокалорий столько же, сколько в томатном соке, но эффект от употребления этих напитков будет совершенно разным. Если мы пьем пиво или любой другой алкоголь, то уровень глюкозы в крови резко возрастает, и организм начинает выделять инсулин. Этот гормон не только утилизирует излишнюю глюкозу, но и активно приводит к отложению жиров", – рассказала врач.
Также спиртное мешает усвоению пищи и замедляет все важные процессы в организме человека, добавила Соломатина.
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