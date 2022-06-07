Эксперт: от алкоголя толстеют

"В пиве килокалорий столько же, сколько в томатном соке, но эффект от употребления этих напитков будет совершенно разным. Если мы пьем пиво или любой другой алкоголь, то уровень глюкозы в крови резко возрастает, и организм начинает выделять инсулин. Этот гормон не только утилизирует излишнюю глюкозу, но и активно приводит к отложению жиров", – рассказала врач.