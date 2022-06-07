Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220607/ekspert-ot-alkogolya-tolsteyut-25110034.html
Эксперт: от алкоголя толстеют
Эксперт: от алкоголя толстеют
При этом калорийность спиртных напитков не влияет на набор веса. Дело в другом.
2022-06-07T23:02+0500
2022-06-07T23:02+0500
это интересно
алкоголь
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23825507_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_cff5bf48b690e6ae099b517e6cb9fbd1.jpg
Спиртное может быть неочевидной причиной набора лишнего веса. Алкоголь вызывает активное вырабатывание инсулина в организме, и тем самым способствует отложению жиров.Об этом говорит врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.Также спиртное мешает усвоению пищи и замедляет все важные процессы в организме человека, добавила Соломатина.Читайте также:Какие продукты вызывают депрессиюКакие продукты убрать из рациона, чтобы похудеть, — диетолог
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23825507_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b61193434f104c004cea871bf11c2a49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
алкоголь, эксперт

Эксперт: от алкоголя толстеют

23:02 07.06.2022
© Sputnik / Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкРазлив красного вина по бокалам
Разлив красного вина по бокалам - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Alexey Malgavko
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
При этом калорийность спиртных напитков не влияет на набор веса. Дело в другом.
Спиртное может быть неочевидной причиной набора лишнего веса. Алкоголь вызывает активное вырабатывание инсулина в организме, и тем самым способствует отложению жиров.
Об этом говорит врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
"В пиве килокалорий столько же, сколько в томатном соке, но эффект от употребления этих напитков будет совершенно разным. Если мы пьем пиво или любой другой алкоголь, то уровень глюкозы в крови резко возрастает, и организм начинает выделять инсулин. Этот гормон не только утилизирует излишнюю глюкозу, но и активно приводит к отложению жиров", – рассказала врач.
Также спиртное мешает усвоению пищи и замедляет все важные процессы в организме человека, добавила Соломатина.
Читайте также:
Какие продукты вызывают депрессию
Какие продукты убрать из рациона, чтобы похудеть, — диетолог
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0