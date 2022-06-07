https://uz.sputniknews.ru/20220607/immunolog-obyasnil-komu-nujno-privivatsya-ot-ospy-25079505.html

Иммунолог объяснил, кому нужно прививаться от оспы

Иммунолог объяснил, кому нужно прививаться от оспы

Российский эксперт рассказал, каким группам граждан нужна вакцинация.

2022-06-07T07:30+0500

2022-06-07T07:30+0500

2022-06-07T07:30+0500

это интересно

врач

прививки

обезьяна

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Если органы здравоохранения будут действовать эффективно, то оспа обезьян не предоставит серьезной опасности. К такому выводу в интервью радио Sputnik пришел кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков."Как показывает практика других стран, если вовремя будут задействованы службы здравоохранения, очень быстро эту вспышку можно будет погасить. Но бдительность важна", — отметил иммунолог.При этом, возможно, прививка от натуральной оспы будет необходима для групп риска, которые определяются в данный момент."Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб", — уточнил Николай Крючков."В глобальном масштабе" контроля над оспой можно добиться с помощью разработки специальной вакцины, полагает эксперт. Также, по мнению Крючкова, справиться с распространением болезни в Западной Африке без препарата, борющегося именно с оспой обезьян, будет сложно."Там (в Западной Африке. – Sputnik) ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели значительно лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе", — заключил специалист.Читайте также:Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьян

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врач, прививки, обезьяна