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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220607/immunolog-obyasnil-komu-nujno-privivatsya-ot-ospy-25079505.html
Иммунолог объяснил, кому нужно прививаться от оспы
Иммунолог объяснил, кому нужно прививаться от оспы
Российский эксперт рассказал, каким группам граждан нужна вакцинация.
2022-06-07T07:30+0500
2022-06-07T07:30+0500
это интересно
врач
прививки
обезьяна
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Если органы здравоохранения будут действовать эффективно, то оспа обезьян не предоставит серьезной опасности. К такому выводу в интервью радио Sputnik пришел кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков."Как показывает практика других стран, если вовремя будут задействованы службы здравоохранения, очень быстро эту вспышку можно будет погасить. Но бдительность важна", — отметил иммунолог.При этом, возможно, прививка от натуральной оспы будет необходима для групп риска, которые определяются в данный момент."Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб", — уточнил Николай Крючков."В глобальном масштабе" контроля над оспой можно добиться с помощью разработки специальной вакцины, полагает эксперт. Также, по мнению Крючкова, справиться с распространением болезни в Западной Африке без препарата, борющегося именно с оспой обезьян, будет сложно."Там (в Западной Африке. – Sputnik) ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели значительно лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе", — заключил специалист.Читайте также:Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьян
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врач, прививки, обезьяна

Иммунолог объяснил, кому нужно прививаться от оспы

07:30 07.06.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19, архивное фото
Вакцинация от COVID-19, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Российский эксперт рассказал, каким группам граждан нужна вакцинация.
Если органы здравоохранения будут действовать эффективно, то оспа обезьян не предоставит серьезной опасности. К такому выводу в интервью радио Sputnik пришел кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
"Как показывает практика других стран, если вовремя будут задействованы службы здравоохранения, очень быстро эту вспышку можно будет погасить. Но бдительность важна", — отметил иммунолог.
При этом, возможно, прививка от натуральной оспы будет необходима для групп риска, которые определяются в данный момент.
"Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб", — уточнил Николай Крючков.
"В глобальном масштабе" контроля над оспой можно добиться с помощью разработки специальной вакцины, полагает эксперт. Также, по мнению Крючкова, справиться с распространением болезни в Западной Африке без препарата, борющегося именно с оспой обезьян, будет сложно.
"Там (в Западной Африке. – Sputnik) ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели значительно лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе", — заключил специалист.
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Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьян
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