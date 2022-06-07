https://uz.sputniknews.ru/20220607/kak-otlichit-rodinku-ot-melanomy-25109868.html

Как отличить родинку от меланомы

Как отличить родинку от меланомы

Врач-онколог Александр Серяков в интервью радио Sputnik перечислил признаки развития меланомы.

2022-06-07T22:01+0500

2022-06-07T22:01+0500

2022-06-07T22:01+0500

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Родимые пятна и родинки на теле человека появляются на протяжении всей жизни. Большинство таких пятен не представляют опасности, но некоторые могут трансформироваться в злокачественную опухоль — меланому. Об этом рассказывает доктор медицинских наук, профессор, врач-онколог Александр Серяков.Врач рекомендует регулярно осматривать родимые пятна и родинки на теле. Простая наблюдательность поможет заметить признаки развития онкологического заболевания.Признаки злокачественной опухоли: изменение роста, формы и выпуклости пятна, выпадение волос рядом с ним, возникновение язвы. Если вы заметили одно из этих проявлений, то необходимо обратиться к врачу, предупреждает Серяков.Читайте также:Российские ученые создали препарат против рака, сохраняющий здоровые клеткиКак кофе влияет на печень

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