https://uz.sputniknews.ru/20220607/kak-otlichit-rodinku-ot-melanomy-25109868.html
Как отличить родинку от меланомы
Как отличить родинку от меланомы
Врач-онколог Александр Серяков в интервью радио Sputnik перечислил признаки развития меланомы.
2022-06-07T22:01+0500
2022-06-07T22:01+0500
2022-06-07T22:01+0500
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Родимые пятна и родинки на теле человека появляются на протяжении всей жизни. Большинство таких пятен не представляют опасности, но некоторые могут трансформироваться в злокачественную опухоль — меланому. Об этом рассказывает доктор медицинских наук, профессор, врач-онколог Александр Серяков.Врач рекомендует регулярно осматривать родимые пятна и родинки на теле. Простая наблюдательность поможет заметить признаки развития онкологического заболевания.Признаки злокачественной опухоли: изменение роста, формы и выпуклости пятна, выпадение волос рядом с ним, возникновение язвы. Если вы заметили одно из этих проявлений, то необходимо обратиться к врачу, предупреждает Серяков.Читайте также:Российские ученые создали препарат против рака, сохраняющий здоровые клеткиКак кофе влияет на печень
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врач, онкология
Как отличить родинку от меланомы
Врач-онколог Александр Серяков в интервью радио Sputnik перечислил признаки развития меланомы.
Родимые пятна и родинки на теле человека появляются на протяжении всей жизни. Большинство таких пятен не представляют опасности, но некоторые могут трансформироваться в злокачественную опухоль — меланому.
Об этом рассказывает доктор медицинских наук, профессор, врач-онколог Александр Серяков.
"Родинка – это народное название невуса, пигментного образования. Это скопление пигмента меланина. Многие такие образования – доброкачественные, они не переходят в грозное онкологическое заболевание – меланому, то есть рак кожи. Но в любом случае за родинками в течение жизни надо следить", – объяснил онколог.
Врач рекомендует регулярно осматривать родимые пятна и родинки на теле. Простая наблюдательность поможет заметить признаки развития онкологического заболевания.
Признаки злокачественной опухоли: изменение роста, формы и выпуклости пятна, выпадение волос рядом с ним, возникновение язвы. Если вы заметили одно из этих проявлений, то необходимо обратиться к врачу, предупреждает Серяков.