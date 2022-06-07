https://uz.sputniknews.ru/20220607/rossiyskie-uchenye-sozdali-preparat-protiv-raka-soxranyayuschiy-zdorovye-kletki-25079136.html

Российские ученые создали препарат против рака, сохраняющий здоровые клетки

Российские ученые создали препарат против рака, сохраняющий здоровые клетки

По словам учёных, препарат не будет токсичным для здоровых клеток организма.

2022-06-07T07:00+0500

2022-06-07T07:00+0500

2022-06-07T07:00+0500

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ученые

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лекарство

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Новый эффективный препарат против рака легких получили и исследовали российские ученые из НИУ МИЭТ совместно с польскими коллегами. Средство на основе органического комплекса отличается от аналогичных лекарств простой процедурой применения. Также оно безопасно для здоровых клеток, сообщает РИА Новости со ссылкой на International Journal of Molecular Sciences.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак легких — второй по распространенности в мире после рака молочной железы. Рак легких наиболее распространен среди мужчин. Примерно 80–90% случаев рака связаны с курением.Для лечения рака сейчас применяют препараты на основе цисплатины (средства, которое используют в химиотерапии). Они способны замедлить и прекратить рост раковых клеток. Также эти препараты могут негативно сказаться и на здоровых клетках, что отрицательно отразится на общем состоянии организма.Российские и польские исследователи синтезировали перспективное соединение с высокой противоопухолевой активностью. По их словам, на основе этого вещества можно создать новый эффективный препарат для борьбы с раком лёгких, который будет не токсичным для здоровых клеток."В основе разработки лежат молекулы органического лиганда, активной частью которых выступают комплексы металлов, такие как медь, цинк и кадмий. Мы усилили их свойства за счет физического осаждения наночастиц серебра. Анализ показал, что наибольшую противоопухолевую активность проявляют комплексы с кадмием", — заявил доцент НИУ МИЭТ Сергей Дубков.Наночастицы серебра, которые входят в состав комплекса по отработанной в НИУ МИЭТ технологии, помогают препарату проникать через мембрану и накапливаться во внутренних частях раковых клеток, разрушая их изнутри.Исследователи рассказали, что средство на основе предложенного ими комплекса будет достигать раковых клеток с помощью технологий "умной" доставки."Исследования показали, что наночастицы серебра приводят к усилению действия комплекса против почти всех элементов клетки, включая митохондрии, ядро и эндоплазматическую сеть", — добавил Дубков.В настоящее время группа учёных работает над дальнейшим исследованием об усилении противоопухолевых свойств нового препарата. Работа ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".Читайте также:В России протестировали вакцину от рака на животных

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ученые, рак, лекарство