https://uz.sputniknews.ru/20220607/mongoliya-predlojila-chartery-dlya-uzbekistanskoy-agroproduktsii-25075030.html
Монголия предложила чартеры для узбекистанской агропродукции
Монголия предложила чартеры для узбекистанской агропродукции
Страны нарастят поставки мяса из Монголии и сельхозпродуктов из Узбекистана.
2022-06-07T10:28+0500
2022-06-07T10:28+0500
2022-06-07T10:29+0500
экономика
монголия
чартер
продукция
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18073430_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d55c53d2b27e67fc25e6ba799c5dd9ef.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере обсудили на встрече заместитель министра сельского хозяйства Алишер Тураев и прибывший с визитом в Узбекистан замглавы монгольского МИД Батсумбер Мунхжин. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Узбекистана.В ходе переговоров отмечалось, что главная отрасль аграрной сферы Монголии – животноводство. Сегодня в стране насчитывается более 70 млн голов крупного и мелкого рогатого скота. В связи с этим монгольская сторона предложила нарастить в Узбекистан поставки мяса и других продуктов авиарейсами.В свою очередь, планируется, что Узбекистан обеспечит монгольский рынок дополнительным объемом продуктов питания и сельхозпродукции.По словам Батсумбера Мунхжина, до сегодняшнего дня двусторонние перевозки товаров между двумя странами выполнялись сухопутным путем.С целью увеличения их объема он предложил наладить чартерное авиасообщение.По итогам переговоров стороны договорились нарастить экспорт в Узбекистан мяса и мясной продукции из Монголии.Напомним, с начала года Узбекистан экспортировал плодоовощной продукции на $113,7 млн. Лидеры по закупкам овощей и фруктов - ближайшие соседи республики: Казахстан, Россия и Китай.Также Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.В ближайшее время Узбекистан усовершенствует систему поставок сельхозпродукции на российский рынок, сократив срок транспортировки. Добиться этой цели позволит запуск агрологистического комплекса в Джизакской области, который на данный момент находится на стадии строительно-монтажных работ.Агрологистический центр является совместным проектом Узбекистана и России, а именно – узбекско-российского предприятия BMB-NRC Agrologistics, которое входит в структуру узбекистанской инвестиционно-консалтинговой компании BMB Trade Group.Читайте также:В шести областях Узбекистана создадут агросервисные центры
монголия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18073430_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56688fcbe42246e66af7a42051f04697.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
монголия, чартер, продукция, узбекистан
Монголия предложила чартеры для узбекистанской агропродукции
10:28 07.06.2022 (обновлено: 10:29 07.06.2022)
Страны нарастят поставки мяса из Монголии и сельхозпродуктов из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере обсудили на встрече заместитель министра сельского хозяйства Алишер Тураев и прибывший с визитом в Узбекистан замглавы монгольского МИД Батсумбер Мунхжин. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Узбекистана.
В ходе переговоров отмечалось, что главная отрасль аграрной сферы Монголии – животноводство. Сегодня в стране насчитывается более 70 млн голов крупного и мелкого рогатого скота. В связи с этим монгольская сторона предложила нарастить в Узбекистан поставки мяса и других продуктов авиарейсами.
В свою очередь, планируется, что Узбекистан обеспечит монгольский рынок дополнительным объемом продуктов питания и сельхозпродукции.
По словам Батсумбера Мунхжина, до сегодняшнего дня двусторонние перевозки товаров между двумя странами выполнялись сухопутным путем.
С целью увеличения их объема он предложил наладить чартерное авиасообщение.
По итогам переговоров стороны договорились нарастить экспорт в Узбекистан мяса и мясной продукции из Монголии.
Напомним, с начала года Узбекистан экспортировал плодоовощной продукции на $113,7 млн. Лидеры по закупкам овощей и фруктов - ближайшие соседи республики: Казахстан, Россия и Китай.
Также Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.
В ближайшее время Узбекистан усовершенствует систему поставок сельхозпродукции на российский рынок, сократив срок транспортировки. Добиться этой цели позволит запуск агрологистического комплекса в Джизакской области, который на данный момент находится на стадии строительно-монтажных работ.
Агрологистический центр является совместным проектом Узбекистана и России, а именно – узбекско-российского предприятия BMB-NRC Agrologistics, которое входит в структуру узбекистанской инвестиционно-консалтинговой компании BMB Trade Group.