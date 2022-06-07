https://uz.sputniknews.ru/20220607/mongoliya-predlojila-chartery-dlya-uzbekistanskoy-agroproduktsii-25075030.html

Монголия предложила чартеры для узбекистанской агропродукции

Монголия предложила чартеры для узбекистанской агропродукции

Страны нарастят поставки мяса из Монголии и сельхозпродуктов из Узбекистана.

2022-06-07T10:28+0500

2022-06-07T10:28+0500

2022-06-07T10:29+0500

экономика

монголия

чартер

продукция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере обсудили на встрече заместитель министра сельского хозяйства Алишер Тураев и прибывший с визитом в Узбекистан замглавы монгольского МИД Батсумбер Мунхжин. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Узбекистана.В ходе переговоров отмечалось, что главная отрасль аграрной сферы Монголии – животноводство. Сегодня в стране насчитывается более 70 млн голов крупного и мелкого рогатого скота. В связи с этим монгольская сторона предложила нарастить в Узбекистан поставки мяса и других продуктов авиарейсами.В свою очередь, планируется, что Узбекистан обеспечит монгольский рынок дополнительным объемом продуктов питания и сельхозпродукции.По словам Батсумбера Мунхжина, до сегодняшнего дня двусторонние перевозки товаров между двумя странами выполнялись сухопутным путем.С целью увеличения их объема он предложил наладить чартерное авиасообщение.По итогам переговоров стороны договорились нарастить экспорт в Узбекистан мяса и мясной продукции из Монголии.Напомним, с начала года Узбекистан экспортировал плодоовощной продукции на $113,7 млн. Лидеры по закупкам овощей и фруктов - ближайшие соседи республики: Казахстан, Россия и Китай.Также Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.В ближайшее время Узбекистан усовершенствует систему поставок сельхозпродукции на российский рынок, сократив срок транспортировки. Добиться этой цели позволит запуск агрологистического комплекса в Джизакской области, который на данный момент находится на стадии строительно-монтажных работ.Агрологистический центр является совместным проектом Узбекистана и России, а именно – узбекско-российского предприятия BMB-NRC Agrologistics, которое входит в структуру узбекистанской инвестиционно-консалтинговой компании BMB Trade Group.Читайте также:В шести областях Узбекистана создадут агросервисные центры

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монголия, чартер, продукция, узбекистан