https://uz.sputniknews.ru/20220607/ofitsialno-grajdane-uzbekistana-mogut-naxoditsya-v-rossii-bez-registratsii-15-dney-25107655.html

Официально: граждане Узбекистана могут находиться в России без регистрации 15 дней

Официально: граждане Узбекистана могут находиться в России без регистрации 15 дней

Соглашение между Россией и Узбекистаном о продлении сроков обязательной регистрации официально вступило в силу.

2022-06-07T19:23+0500

2022-06-07T19:23+0500

2022-06-07T19:23+0500

общество

узбекистан

регистрация

соглашение

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Граждане Узбекистана могут находиться на территории Российской Федерации без регистрации 15 дней. То же условие распространяется и на граждан России в Узбекистане.Соглашение об этом, заключенное между правительствами Республики Узбекистан и Российской Федерации, вступило в силу 4 июня 2022 года, сообщает информационное агентство МИД Узбекистана “Дунё” со ссылкой на комментарий Договорно-правового управления внешнеполитического ведомства республики“В соответствии со статьей 1 вышеупомянутого Соглашения граждане одной стороны, временно пребывающие на территории другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 15 дней”, — говорится в комментарии.Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда гражданина государства одной стороны на территорию государства другой стороны, подтвержденной миграционной картой с отметкой органов пограничного контроля (или соответствующей отметкой в паспорте), поставленной при въезде на территорию государства другой стороны, уточняется в публикацииТем самым, продлен срок пребывания граждан Республики Узбекистан на территории Российской Федерации, не требующего регистрации (постановки на учет по месту пребывания), с 7 до 15 дней. Для граждан Российской Федерации, пребывающих на территории Республики Узбекистан, данный срок продлен с 3-х до 15 дней.

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узбекистан, регистрация, соглашение