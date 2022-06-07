https://uz.sputniknews.ru/20220607/pervyy-rossiyskiy-bank-nachal-rabotu-v-xersonskoy-oblasti-25092877.html

Первый российский банк начал работу в Херсонской области

Первый российский банк начал работу в Херсонской области

При этом украинские банки в регионе больше функционировать не будут.

2022-06-07T13:57+0500

2022-06-07T13:57+0500

2022-06-07T13:57+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Жители Херсонской области через месяц-полтора смогут открыть счета в первом российском банке, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости. "Сейчас все идет в экспериментальном формате, банки начинают работать. С учетом санкций, которые сейчас вводятся, конечно, все эти банки на российской платформе", — сказал чиновник. По его словам, одна из кредитных организаций уже приступила к деятельности. Также свои филиалы намерены открыть еще несколько банков, но Стремоусов не уточнил, какие конкретно. "Сейчас вся банковская система в процессе формирования, это вопрос времени, но все делается очень быстро. Я думаю, в ближайшие месяц-полтора люди смогут открыть свои счета и попытаться даже через интернет оплачивать в российской банковской системе свои счета", — добавил он. Политик подчеркнул, что украинские банки на территории региона работать уже не будут. Ранее Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина заблокировала счета в банках Херсонской области, а по сути украв сбережения населения. Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также: Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и Интернет

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