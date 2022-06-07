https://uz.sputniknews.ru/20220607/pervyy-rossiyskiy-bank-nachal-rabotu-v-xersonskoy-oblasti-25092877.html
Первый российский банк начал работу в Херсонской области
Первый российский банк начал работу в Херсонской области
При этом украинские банки в регионе больше функционировать не будут.
2022-06-07T13:57+0500
2022-06-07T13:57+0500
2022-06-07T13:57+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
украина
лнр
днр
донбасс
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1f/24894620_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_1b485771a6b85438656ea55fccb746df.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Жители Херсонской области через месяц-полтора смогут открыть счета в первом российском банке, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости. "Сейчас все идет в экспериментальном формате, банки начинают работать. С учетом санкций, которые сейчас вводятся, конечно, все эти банки на российской платформе", — сказал чиновник. По его словам, одна из кредитных организаций уже приступила к деятельности. Также свои филиалы намерены открыть еще несколько банков, но Стремоусов не уточнил, какие конкретно. "Сейчас вся банковская система в процессе формирования, это вопрос времени, но все делается очень быстро. Я думаю, в ближайшие месяц-полтора люди смогут открыть свои счета и попытаться даже через интернет оплачивать в российской банковской системе свои счета", — добавил он. Политик подчеркнул, что украинские банки на территории региона работать уже не будут. Ранее Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина заблокировала счета в банках Херсонской области, а по сути украв сбережения населения. Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также: Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и Интернет
россия
лнр
днр
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1f/24894620_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d2c46e7daff999a8f485743ace36e004.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, лнр, днр, донбасс, банки
Первый российский банк начал работу в Херсонской области
При этом украинские банки в регионе больше функционировать не будут.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Жители Херсонской области через месяц-полтора смогут открыть счета в первом российском банке, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает
РИА Новости.
"Сейчас все идет в экспериментальном формате, банки начинают работать. С учетом санкций, которые сейчас вводятся, конечно, все эти банки на российской платформе", — сказал чиновник.
По его словам, одна из кредитных организаций уже приступила к деятельности. Также свои филиалы намерены открыть еще несколько банков, но Стремоусов не уточнил, какие конкретно.
"Сейчас вся банковская система в процессе формирования, это вопрос времени, но все делается очень быстро. Я думаю, в ближайшие месяц-полтора люди смогут открыть свои счета и попытаться даже через интернет оплачивать в российской банковской системе свои счета", — добавил он.
Политик подчеркнул, что украинские банки на территории региона работать уже не будут.
Ранее Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина заблокировала счета в банках Херсонской области, а по сути украв сбережения населения.
Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.