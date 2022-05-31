https://uz.sputniknews.ru/20220531/xersonskaya-i-zaporojskaya-oblasti-pereshli-na-rossiyskuyu-mobilnuyu-svyaz-i-internet-24894896.html

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет

Военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к России с просьбой восстановить сотовую связь в регионе после обстрелов ВСУ.

2022-05-31T09:50+0500

2022-05-31T09:50+0500

2022-05-31T09:50+0500

специальная военная операция россии в донбассе

связь

сотовая связь

интернет

мобильный интернет

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Известно, что военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к Москве в понедельник с просьбой восстановить сотовую связь в регионе. Обращение поступило вслед за тем, как украинские военные в ходе обстрелов на линии разграничения перебили кабель телефонной связи. Это, в свою очередь, привело к масштабной аварии на магистральной сети - без сотовой связи остались абоненты Херсонской и Запорожской областей. Ранее в регионах работали как украинские, так и российские операторы сотовой связи.По заявлению советника, жители Крыма уже прошли через подобную ситуацию, когда Киев без предупреждения отключил регион от мобильной связи.Теперь жителям освобожденных территорий достаточно купить sim-карты российского оператора, которые уже поступили в продажу, добавил советник.Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области в ходе спецоперации на Украине. Власти регионов уже заявили о планах вхождения в состав России.Читайте также:

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