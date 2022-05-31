https://uz.sputniknews.ru/20220531/xersonskaya-i-zaporojskaya-oblasti-pereshli-na-rossiyskuyu-mobilnuyu-svyaz-i-internet-24894896.html
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет
Военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к России с просьбой восстановить сотовую связь в регионе после обстрелов ВСУ.
2022-05-31T09:50+0500
2022-05-31T09:50+0500
2022-05-31T09:50+0500
специальная военная операция россии в донбассе
связь
сотовая связь
интернет
мобильный интернет
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Известно, что военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к Москве в понедельник с просьбой восстановить сотовую связь в регионе. Обращение поступило вслед за тем, как украинские военные в ходе обстрелов на линии разграничения перебили кабель телефонной связи. Это, в свою очередь, привело к масштабной аварии на магистральной сети - без сотовой связи остались абоненты Херсонской и Запорожской областей. Ранее в регионах работали как украинские, так и российские операторы сотовой связи.По заявлению советника, жители Крыма уже прошли через подобную ситуацию, когда Киев без предупреждения отключил регион от мобильной связи.Теперь жителям освобожденных территорий достаточно купить sim-карты российского оператора, которые уже поступили в продажу, добавил советник.Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области в ходе спецоперации на Украине. Власти регионов уже заявили о планах вхождения в состав России.Читайте также:
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связь, сотовая связь, интернет, мобильный интернет
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет
Военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к России с просьбой восстановить сотовую связь в регионе после обстрелов ВСУ.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Известно, что военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к Москве в понедельник с просьбой восстановить сотовую связь в регионе. Обращение поступило вслед за тем, как украинские военные в ходе обстрелов на линии разграничения перебили кабель телефонной связи.
Это, в свою очередь, привело к масштабной аварии на магистральной сети - без сотовой связи остались абоненты Херсонской и Запорожской областей. Ранее в регионах работали как украинские, так и российские операторы сотовой связи.
"Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. По сути это конец украинской пропаганде, башни вранья Зеленского пали", - цитирует Крючкова РИА Новости.
По заявлению советника, жители Крыма уже прошли через подобную ситуацию, когда Киев без предупреждения отключил регион от мобильной связи.
"Оглядываясь на опыт Крыма, мы знали, что Украина со временем отключит связь и интернет на освобожденных территориях. И не ошиблись. Поэтому смогли оперативно обеспечить переход на российскую мобильную связь и интернет", - отметил Крючков.
Теперь жителям освобожденных территорий достаточно купить sim-карты российского оператора, которые уже поступили в продажу, добавил советник.
Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области в ходе спецоперации на Украине. Власти регионов уже заявили о планах вхождения в состав России.