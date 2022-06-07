https://uz.sputniknews.ru/20220607/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-7-iyunya-25095635.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 7 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 7 июня

В США вынуждают журналистов из России уехать.

2022-06-07T14:59+0500

2022-06-07T14:59+0500

2022-06-07T15:14+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

сша

журналисты

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 7 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Крым — это абсолютно законная часть Российской Федерации, и нет никаких сомнений в легитимности прошедшего там референдума."Мы возвращаемся в родную гавань в привязке к Крыму в том числе. Сегодня Крым — это основная артерия, связывающая нас с большой Россией, начиная с перемещения людей, товаров, грузов, экономики и прочих вещей", — заявил Рогов.В ходе специальной военной операции российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. На освобожденных территориях работают военно-гражданские администрации, стартовало вещание российских телеканалов и радиостанций, началось восстановление торговых связей с Крымским полуостровом. Подконтрольные РФ регионы планируют войти в состав России.Спецслужбы США хотят склонить к сотрудничеству российских журналистов, сообщил посол РФ Анатолий Антонов."Притеснениям подвергаются работники российских СМИ, командированные в США. Им напрямую запрещают вещать в Штатах. Журналистам из РФ ограничили доступ на официальные мероприятия. Затруднен также процесс оформления рабочих виз, блокируются банковские счета. Спецслужбы постоянно пытаются склонить работников наших СМИ к сотрудничеству", — рассказал Антонов.Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США продолжают накладывать ограничения на работников российских СМИ, чтобы запугать их и заставить уехать.В тоже время, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США хотят сохранить каналы для общения с Россией, считая их наличие очень важным в период повышенной напряженности."Мы верим, что линии коммуникаций, линии диалога важны всегда, но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта или войны. Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились", — отметил Прайс.Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский парламент собирается рассмотреть законопроект о призыве в армию с 16 лет. На данный момент призыв в стране начинается с 18.Президент США Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможной нехваткой электрогенерирующих мощностей. Он сообщил о наличии "множества факторов", которые угрожают возможностям страны производить необходимые объемы электричества. До этого американский президент задействовал закон об оборонном производстве для увеличения производства солнечных батарей. В Вашингтоне считают, что это поможет уменьшить зависимость от "иностранных поставщиков и враждебных наций".Читайте также:Украина стала предметом "скрытого торга"

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украина, сша, журналисты