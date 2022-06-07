https://uz.sputniknews.ru/20220607/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-7-iyunya-25095635.html
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 7 июня
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 7 июня
В США вынуждают журналистов из России уехать.
2022-06-07T14:59+0500
2022-06-07T14:59+0500
2022-06-07T15:14+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
сша
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/07/25095693_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_11f2bf981ad1583aee59e8a1f7e8d21f.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 7 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Крым — это абсолютно законная часть Российской Федерации, и нет никаких сомнений в легитимности прошедшего там референдума."Мы возвращаемся в родную гавань в привязке к Крыму в том числе. Сегодня Крым — это основная артерия, связывающая нас с большой Россией, начиная с перемещения людей, товаров, грузов, экономики и прочих вещей", — заявил Рогов.В ходе специальной военной операции российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. На освобожденных территориях работают военно-гражданские администрации, стартовало вещание российских телеканалов и радиостанций, началось восстановление торговых связей с Крымским полуостровом. Подконтрольные РФ регионы планируют войти в состав России.Спецслужбы США хотят склонить к сотрудничеству российских журналистов, сообщил посол РФ Анатолий Антонов."Притеснениям подвергаются работники российских СМИ, командированные в США. Им напрямую запрещают вещать в Штатах. Журналистам из РФ ограничили доступ на официальные мероприятия. Затруднен также процесс оформления рабочих виз, блокируются банковские счета. Спецслужбы постоянно пытаются склонить работников наших СМИ к сотрудничеству", — рассказал Антонов.Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США продолжают накладывать ограничения на работников российских СМИ, чтобы запугать их и заставить уехать.В тоже время, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США хотят сохранить каналы для общения с Россией, считая их наличие очень важным в период повышенной напряженности."Мы верим, что линии коммуникаций, линии диалога важны всегда, но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта или войны. Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились", — отметил Прайс.Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский парламент собирается рассмотреть законопроект о призыве в армию с 16 лет. На данный момент призыв в стране начинается с 18.Президент США Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможной нехваткой электрогенерирующих мощностей. Он сообщил о наличии "множества факторов", которые угрожают возможностям страны производить необходимые объемы электричества. До этого американский президент задействовал закон об оборонном производстве для увеличения производства солнечных батарей. В Вашингтоне считают, что это поможет уменьшить зависимость от "иностранных поставщиков и враждебных наций".Читайте также:Украина стала предметом "скрытого торга"
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/07/25095693_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_fc461c0884b4681c0df0b8c431dfca0c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, сша, журналисты
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 7 июня
14:59 07.06.2022 (обновлено: 15:14 07.06.2022)
В США продолжают накладывать ограничения на журналистов из России, чтобы заставить их уехать.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 7 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан
.
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Крым — это абсолютно законная часть Российской Федерации, и нет никаких сомнений в легитимности прошедшего там референдума.
"Мы возвращаемся в родную гавань в привязке к Крыму в том числе. Сегодня Крым — это основная артерия, связывающая нас с большой Россией, начиная с перемещения людей, товаров, грузов, экономики и прочих вещей", — заявил Рогов.
В ходе специальной военной операции российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. На освобожденных территориях работают военно-гражданские администрации, стартовало вещание российских телеканалов и радиостанций, началось восстановление торговых связей с Крымским полуостровом. Подконтрольные РФ регионы планируют войти в состав России.
Спецслужбы США хотят склонить к сотрудничеству российских журналистов, сообщил посол РФ Анатолий Антонов.
"Притеснениям подвергаются работники российских СМИ, командированные в США. Им напрямую запрещают вещать в Штатах. Журналистам из РФ ограничили доступ на официальные мероприятия. Затруднен также процесс оформления рабочих виз, блокируются банковские счета. Спецслужбы постоянно пытаются склонить работников наших СМИ к сотрудничеству", — рассказал Антонов.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США продолжают накладывать ограничения на работников российских СМИ, чтобы запугать их и заставить уехать.
В тоже время, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США хотят сохранить каналы для общения с Россией, считая их наличие очень важным в период повышенной напряженности.
"Мы верим, что линии коммуникаций, линии диалога важны всегда, но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта или войны. Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились", — отметил Прайс.
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский парламент собирается рассмотреть законопроект о призыве в армию с 16 лет. На данный момент призыв в стране начинается с 18.
Президент США Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможной нехваткой электрогенерирующих мощностей. Он сообщил о наличии "множества факторов", которые угрожают возможностям страны производить необходимые объемы электричества. До этого американский президент задействовал закон об оборонном производстве для увеличения производства солнечных батарей. В Вашингтоне считают, что это поможет уменьшить зависимость от "иностранных поставщиков и враждебных наций".