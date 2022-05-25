https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-rossii-protestirovali-vaktsinu-ot-raka-na-jivotnyx--24798779.html
В России протестировали вакцину от рака на животных
В России протестировали вакцину от рака на животных
Исследования провели в Федеральном медико-биологическом агентстве в Москве.
2022-05-25T17:39+0500
2022-05-25T17:39+0500
2022-05-25T17:40+0500
общество
вакцина
рак
животные
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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Специалисты из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали онковакцину против рака. Испытания на животных показали, что выживаемость улучшилась на 80%, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.Также глава агентства объяснила, что даже в случае удаления раковой опухоли хирургическим путем даже на 99,9%, оставшиеся единичные раковые клетки могут начать распространяться. Вакцина, по словам Скворцовой, позволит эффективно уменьшить опухоль или полностью ее ликвидировать.В данное время специалисты ФМБА ведут работу по получению разрешения на проведение клинических исследований.Напомним, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) – это федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда.ФМБА находится в прямом подчинении правительства России. В его системе функционирует 35 научно-исследовательских и научно-производственных центров ФМБА, из которых десять занимаются фундаментальными исследованиями.Важными направлениями деятельности ФМБА являются космическая, спортивная, морская и водолазная медицина, а также служба крови и донорство.Читайте также:
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вакцина, рак, животные
В России протестировали вакцину от рака на животных
17:39 25.05.2022 (обновлено: 17:40 25.05.2022)
Исследования провели в Федеральном медико-биологическом агентстве в Москве.
ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Специалисты из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали онковакцину против рака. Испытания на животных показали, что выживаемость улучшилась на 80%, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Онковакцина - это лечебный препарат. Она построена на изучении антигенов, то есть специфических белков конкретной опухоли, конкретного пациента. Она всегда индивидуальна и уникальна... У экспериментальных животных, у нас пока первая модель колоректальный рак, мы добились улучшения выживаемости на 80%", - цитирует Скворцову РИА Новости
.
Также глава агентства объяснила, что даже в случае удаления раковой опухоли хирургическим путем даже на 99,9%, оставшиеся единичные раковые клетки могут начать распространяться. Вакцина, по словам Скворцовой, позволит эффективно уменьшить опухоль или полностью ее ликвидировать.
В данное время специалисты ФМБА ведут работу по получению разрешения на проведение клинических исследований.
Напомним, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) – это федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда.
ФМБА находится в прямом подчинении правительства России. В его системе функционирует 35 научно-исследовательских и научно-производственных центров ФМБА, из которых десять занимаются фундаментальными исследованиями.
Важными направлениями деятельности ФМБА являются космическая, спортивная, морская и водолазная медицина, а также служба крови и донорство.