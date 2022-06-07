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Сохранение памяти о Петре I: что обсудят на форуме в Москве
Сохранение памяти о Петре I: что обсудят на форуме в Москве
В столице России пройдет масштабный форум военно-исторического общества в рамках цикла "История для будущего"
2022-06-07T17:59+0500
2022-06-07T17:59+0500
россия
форум
москва
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ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Четвертый масштабный форум Российского военно-исторического общества в рамках цикла мероприятий "История для будущего" пройдет в Москве 8 июня.Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Партнеры Форума – Ассоциация мультимедийных парков "Россия – Моя история", Российское общество "Знание", Российский фонд культуры, РГГУ, МГИК, ВГТРК, телеканал "Спас", РИА Новости, ТАСС, Russia Today, Sputnik, Российская газета, газета "Комсомольская правда", журнал "Родина", журнал "Историк", газета "Культура".Цель мероприятия: обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле.На Форум приглашены ведущие спикеры: Гостями Форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные представители из Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана.Благодаря своей концепции Форум позволит установить диалог между докладчиками и гостями отразить взгляд современников на личность Петра I, на значение его реформ не только для истории России, но и всего мира.Читайте также: В июне стартует фестиваль "Чимганское эхо-2022"
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форум, москва, петр i

Сохранение памяти о Петре I: что обсудят на форуме в Москве

17:59 07.06.2022
© Российское военно-историческое обществоЧетвертый форум Российского военно-исторического общества История для будущего. Образ Петра
Четвертый форум Российского военно-исторического общества История для будущего. Образ Петра - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
© Российское военно-историческое общество
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В столице России пройдет масштабный форум военно-исторического общества в рамках цикла "История для будущего"
ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Четвертый масштабный форум Российского военно-исторического общества в рамках цикла мероприятий "История для будущего" пройдет в Москве 8 июня.
Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Партнеры Форума – Ассоциация мультимедийных парков "Россия – Моя история", Российское общество "Знание", Российский фонд культуры, РГГУ, МГИК, ВГТРК, телеканал "Спас", РИА Новости, ТАСС, Russia Today, Sputnik, Российская газета, газета "Комсомольская правда", журнал "Родина", журнал "Историк", газета "Культура".
Цель мероприятия: обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле.
На Форум приглашены ведущие спикеры:
помощник Президента РФ Владимир Мединский;
митрополит Псковский и Порховский Тихон;
председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин;
спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов;
Министр культуры РФ Ольга Любимова;
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов;
генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев;
генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль;
президент Российской Академии художеств Зураб Церетели;
ректор МГИМО Анатолий Торкунов;
научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
Гостями Форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные представители из Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана.
Благодаря своей концепции Форум позволит установить диалог между докладчиками и гостями отразить взгляд современников на личность Петра I, на значение его реформ не только для истории России, но и всего мира.
Читайте также: В июне стартует фестиваль "Чимганское эхо-2022"
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