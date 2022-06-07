https://uz.sputniknews.ru/20220607/soxranenie-pamyati-o-petre-i-chto-obsudyat-na-forume-v-moskve-25103643.html

Сохранение памяти о Петре I: что обсудят на форуме в Москве

Сохранение памяти о Петре I: что обсудят на форуме в Москве

В столице России пройдет масштабный форум военно-исторического общества в рамках цикла "История для будущего"

2022-06-07T17:59+0500

2022-06-07T17:59+0500

2022-06-07T17:59+0500

россия

форум

москва

петр i

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ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Четвертый масштабный форум Российского военно-исторического общества в рамках цикла мероприятий "История для будущего" пройдет в Москве 8 июня.Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Партнеры Форума – Ассоциация мультимедийных парков "Россия – Моя история", Российское общество "Знание", Российский фонд культуры, РГГУ, МГИК, ВГТРК, телеканал "Спас", РИА Новости, ТАСС, Russia Today, Sputnik, Российская газета, газета "Комсомольская правда", журнал "Родина", журнал "Историк", газета "Культура".Цель мероприятия: обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле.На Форум приглашены ведущие спикеры: Гостями Форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные представители из Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана.Благодаря своей концепции Форум позволит установить диалог между докладчиками и гостями отразить взгляд современников на личность Петра I, на значение его реформ не только для истории России, но и всего мира.Читайте также: В июне стартует фестиваль "Чимганское эхо-2022"

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