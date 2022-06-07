https://uz.sputniknews.ru/20220607/the-guardian-ot-sanktsiy-bolshe-vreda-chem-polzy--25108371.html

The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользы

The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользы

Попытки Евросоюза заставить Россию изменить свою политику провалились, считает британский журналист Саймон Дженкинс.

2022-06-07T20:43+0500

2022-06-07T20:43+0500

2022-06-07T20:43+0500

в мире

сми

великобритания

санкции

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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Санкции "не заставляют Россию покинуть Украину", они ухудшают жизни самих европейцев, поскольку цены на продукты питания и энергоносители стремительно растут, пишет Саймон Дженкинс в статье для The Guardian.Так, например, для поддержки санкций против Москвы этой зимой около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.По мнению автора, сумасшествие, что при этом страны ЕС продолжают ежедневные выплаты России в размере около 1 миллиарда долларов за поставки нефти и газа. Сложившаяся ситуация указывает на то, что ЕС сам не понимает, что он делает.Предполагалось, что санкции должны заставить Россию изменить свою "неприемлемую политику", однако планы Запада рухнули, считает Дженкинс.Санкции хоть и нанесли ущерб кредитоспособности России, однако увеличение цен на газ до 70% привело только к росту её платежного баланса. Положительное сальдо торгового счета по текущим операциям в настоящее время в три раза превышает уровень до начала военной операции.В то же время санкции явно наносят ущерб странам Западной и Центральной Европы, которые их вводят. Запад не может игнорировать последствия санкционной войны. Венгрия уже заявила, что без определенной цели, не видит смысла морить себя энергетическим голодом и уничтожать свою экономику.Цель — заставить Россию вывести свои войска с Украины — не достигнута. Вред, нанесенный Европе и миру, очевиден, заключает автор.Напомним: Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.Читайте также: Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электромощностей

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сми, великобритания, санкции