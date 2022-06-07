https://uz.sputniknews.ru/20220607/the-guardian-ot-sanktsiy-bolshe-vreda-chem-polzy--25108371.html
The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользы
The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользы
Попытки Евросоюза заставить Россию изменить свою политику провалились, считает британский журналист Саймон Дженкинс.
2022-06-07T20:43+0500
2022-06-07T20:43+0500
2022-06-07T20:43+0500
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сми
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санкции
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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Санкции "не заставляют Россию покинуть Украину", они ухудшают жизни самих европейцев, поскольку цены на продукты питания и энергоносители стремительно растут, пишет Саймон Дженкинс в статье для The Guardian.Так, например, для поддержки санкций против Москвы этой зимой около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.По мнению автора, сумасшествие, что при этом страны ЕС продолжают ежедневные выплаты России в размере около 1 миллиарда долларов за поставки нефти и газа. Сложившаяся ситуация указывает на то, что ЕС сам не понимает, что он делает.Предполагалось, что санкции должны заставить Россию изменить свою "неприемлемую политику", однако планы Запада рухнули, считает Дженкинс.Санкции хоть и нанесли ущерб кредитоспособности России, однако увеличение цен на газ до 70% привело только к росту её платежного баланса. Положительное сальдо торгового счета по текущим операциям в настоящее время в три раза превышает уровень до начала военной операции.В то же время санкции явно наносят ущерб странам Западной и Центральной Европы, которые их вводят. Запад не может игнорировать последствия санкционной войны. Венгрия уже заявила, что без определенной цели, не видит смысла морить себя энергетическим голодом и уничтожать свою экономику.Цель — заставить Россию вывести свои войска с Украины — не достигнута. Вред, нанесенный Европе и миру, очевиден, заключает автор.Напомним: Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.Читайте также: Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электромощностей
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сми, великобритания, санкции
The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользы
Попытки Евросоюза заставить Россию изменить свою политику провалились, считает британский журналист Саймон Дженкинс.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik.
Санкции "не заставляют Россию покинуть Украину", они ухудшают жизни самих европейцев, поскольку цены на продукты питания и энергоносители стремительно растут, пишет Саймон Дженкинс в статье для The Guardian
.
Так, например, для поддержки санкций против Москвы этой зимой около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.
По мнению автора, сумасшествие, что при этом страны ЕС продолжают ежедневные выплаты России в размере около 1 миллиарда долларов за поставки нефти и газа. Сложившаяся ситуация указывает на то, что ЕС сам не понимает, что он делает.
Предполагалось, что санкции должны заставить Россию изменить свою "неприемлемую политику", однако планы Запада рухнули, считает Дженкинс.
"В случае с Россией это демонстративно провалилось", — написал журналист.
Санкции хоть и нанесли ущерб кредитоспособности России, однако увеличение цен на газ до 70% привело только к росту её платежного баланса. Положительное сальдо торгового счета по текущим операциям в настоящее время в три раза превышает уровень до начала военной операции.
В то же время санкции явно наносят ущерб странам Западной и Центральной Европы, которые их вводят. Запад не может игнорировать последствия санкционной войны. Венгрия уже заявила, что без определенной цели, не видит смысла морить себя энергетическим голодом и уничтожать свою экономику.
"Абсурдно ожидать, что Венгрия будет морить себя энергетическим голодом и "бомбить" свою экономику без какой-либо определенной цели. Впереди будет еще хуже", — написал журналист.
Цель — заставить Россию вывести свои войска с Украины — не достигнута. Вред, нанесенный Европе и миру, очевиден, заключает автор.
Напомним: Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.