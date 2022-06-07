https://uz.sputniknews.ru/20220607/bayden-obyavil-rejim-chs-iz-za-ugrozy-defitsita-elektromoschnostey-25085815.html

Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электромощностей

Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электромощностей

Байден объявил в США режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей

2022-06-07T09:28+0500

2022-06-07T09:28+0500

2022-06-07T09:28+0500

в мире

сша

джо байден

дефицит

белый дом

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вероятного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране.В распространенном Белым домом документе Байден констатирует наличие "множества факторов", которые угрожают возможностям США производить необходимые объемы электричества, сообщает РИА Новости.Для решения этой проблемы глава Белого дома, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года "определенные солнечные элементы и модули", импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.Ранее он задействовал закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных батарей в США. В Вашингтоне рассчитывают, что это поможет снизить зависимость от "иностранных поставщиков и враждебных наций".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также: Байдену предрекли новый "энергетический кошмар"Конгресс США требует от Байдена отчет о тратах $40 млрд для Украины

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сша, джо байден, дефицит, белый дом