https://uz.sputniknews.ru/20220607/top-menedjery-vk-pogibli-v-nenetskom-okruge-25100659.html

Топ-менеджеры VK погибли в Ненецком округе

Топ-менеджеры VK погибли в Ненецком округе

Тела погибших, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар, сообщил глава российского региона.

2022-06-07T16:20+0500

2022-06-07T16:20+0500

2022-06-07T16:20+0500

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погибшие

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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Двое топ-менеджеров "Вконтакте" погибли в Ненецком автономном округе, сообщает РИА Новости.Погибшие первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков участвовали в экспедиции на вездеходах-амфибиях. С ними были также супруга Габриэляна Алена и Сергей Ольсевич, которым удалось спастись.Губернатор округа Юрий Бездудный сообщил, что тела двух погибших, а также двое выживших перевезли в Нарьян-Мар.По данным агентства, топ-менеджеры VK погибли при переправе через реку близ села Шойна 6 июня, когда их вездеход перевернулся.После ЧП в округе сразу был создан оперативный штаб. Поздно ночью к месту происшествия вылетел борт со спасателями. В течение ночи водолазы, спасатели, кинолог при одном вертолете вели поиски. Тела Габриеляна и Мерзлякова нашли лишь утром во вторник.Читайте также: Более 30 человек погибло в Нигерии

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