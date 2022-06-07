https://uz.sputniknews.ru/20220607/traditsionnaya-meditsina--v-pomosch-ofitsialnoy-v-tashkente-proxodit-forum-shos-25091281.html

Традиционная медицина – в помощь официальной: в Ташкенте проходит форум ШОС

Традиционная медицина – в помощь официальной: в Ташкенте проходит форум ШОС

Мероприятие призвано привлечь внимание к профилактике болезней и укреплению первичной медицинской помощи, заявил министр здравоохранения Узбекистана.

2022-06-07T13:11+0500

2022-06-07T13:11+0500

2022-06-07T13:11+0500

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Представители стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собрались в Ташкенте на форум по традиционной медицине, сообщает корреспондент Sputnik. Мероприятие под названием "Интеграция традиционной (народной) медицины в современные системы здравоохранения" призвано привлечь внимание к профилактике и укреплению первичной медпомощи, заявил в приветственной речи министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев.Как отметил министр, в настоящее время система здравоохранения Узбекистана претерпевает серьезные изменения. Реформы касаются в том числе и интеграции методов народной медицины в привычные официальные протоколы лечения. В процессе масштабных реформ, народная медицина признана дополнительным методом оказания медицинской помощи населению.По словам Мусаева, поэтапная интеграция методов народной медицины в современные национальные системы здравоохранения вносит весомый вклад в укрепление здоровья населения.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане в этом году создадут плантации лекарственных растений, таких как лаванда, розмарин, шалфей, тимьян, годжи и других. Всего за год планируют собрать 8,5 тонн сырья, которое будут использовать для лечения методами народной медицины и для экспорта за рубеж. Это предусматривает постановление президента "О мерах по организации культурного выращивания, переработки и широкого использования лекарственных растений в лечении". Оно же предписывает создание при поликлиниках кабинетов народной медицины и фитобаров.Новые методы в медицине начали применять с 1 июня. При этом каждые полгода Министерство здравоохранения должно будет пересматривать клинические протоколы, стандарты диагностики и лечения.Кроме того, в ближайшее время власти создадут лечебное отделение на 40 койко-мест в Республиканском научно-практическом центре народной медицины при клинике Ташкентской медицинской академии.Читайте также: В Ташкенте проведут три крупных мероприятия ШОС

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