https://uz.sputniknews.ru/20220607/uzbekistan-otmenyaet-koronavirusnye-ogranicheniya-dlya-turistov-25099706.html
Узбекистан отменяет коронавирусные ограничения для туристов
Узбекистан отменяет коронавирусные ограничения для туристов
Иностранцам для въезда в республику больше не понадобится сдавать ПЦР-тесты или предоставлять сертификат о вакцинации.
2022-06-07T16:06+0500
2022-06-07T16:06+0500
2022-06-07T16:06+0500
общество
туристы
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Власти Узбекистана снимают временные ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на въезд туристов в Узбекистан.Такое решение на заседании приняла Республиканская специальная комиссия, сообщает Министерство туризма и культурного наследия страны.Согласно этому решению, с 10 июня туристам, прибывающим в республику воздушным или железнодорожным транспортом, а также через пограничные пункты пропуска, больше не нужно предоставлять отрицательные результаты ПЦР-тестов, экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию или сертификаты о вакцинации.Читайте также: Въезжающим в Казахстан больше не нужен ПЦР-тест
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туристы, коронавирус covid-19
Узбекистан отменяет коронавирусные ограничения для туристов
Иностранцам для въезда в республику больше не понадобится сдавать ПЦР-тесты или предоставлять сертификат о вакцинации.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Власти Узбекистана снимают временные ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на въезд туристов в Узбекистан.
Такое решение на заседании приняла Республиканская специальная комиссия, сообщает
Министерство туризма и культурного наследия страны.
Согласно этому решению, с 10 июня туристам, прибывающим в республику воздушным или железнодорожным транспортом, а также через пограничные пункты пропуска, больше не нужно предоставлять отрицательные результаты ПЦР-тестов, экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию или сертификаты о вакцинации.