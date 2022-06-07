https://uz.sputniknews.ru/20220607/uzbekistan-otmenyaet-koronavirusnye-ogranicheniya-dlya-turistov-25099706.html

Узбекистан отменяет коронавирусные ограничения для туристов

Узбекистан отменяет коронавирусные ограничения для туристов

Иностранцам для въезда в республику больше не понадобится сдавать ПЦР-тесты или предоставлять сертификат о вакцинации.

2022-06-07T16:06+0500

2022-06-07T16:06+0500

2022-06-07T16:06+0500

общество

туристы

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Власти Узбекистана снимают временные ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на въезд туристов в Узбекистан.Такое решение на заседании приняла Республиканская специальная комиссия, сообщает Министерство туризма и культурного наследия страны.Согласно этому решению, с 10 июня туристам, прибывающим в республику воздушным или железнодорожным транспортом, а также через пограничные пункты пропуска, больше не нужно предоставлять отрицательные результаты ПЦР-тестов, экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию или сертификаты о вакцинации.Читайте также: Въезжающим в Казахстан больше не нужен ПЦР-тест

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туристы, коронавирус covid-19