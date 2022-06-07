Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220607/uzbekistan-otmenyaet-koronavirusnye-ogranicheniya-dlya-turistov-25099706.html
Узбекистан отменяет коронавирусные ограничения для туристов
Узбекистан отменяет коронавирусные ограничения для туристов
Иностранцам для въезда в республику больше не понадобится сдавать ПЦР-тесты или предоставлять сертификат о вакцинации.
2022-06-07T16:06+0500
2022-06-07T16:06+0500
общество
туристы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19565113_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4de6da11fa9be00c3859228f34691f7e.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Власти Узбекистана снимают временные ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на въезд туристов в Узбекистан.Такое решение на заседании приняла Республиканская специальная комиссия, сообщает Министерство туризма и культурного наследия страны.Согласно этому решению, с 10 июня туристам, прибывающим в республику воздушным или железнодорожным транспортом, а также через пограничные пункты пропуска, больше не нужно предоставлять отрицательные результаты ПЦР-тестов, экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию или сертификаты о вакцинации.Читайте также: Въезжающим в Казахстан больше не нужен ПЦР-тест
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19565113_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b6cc669e4ad37ca9de70c1efc32e871.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
туристы, коронавирус covid-19

Узбекистан отменяет коронавирусные ограничения для туристов

16:06 07.06.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровКорейский туристы в Ташкенте
Корейский туристы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Иностранцам для въезда в республику больше не понадобится сдавать ПЦР-тесты или предоставлять сертификат о вакцинации.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Власти Узбекистана снимают временные ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на въезд туристов в Узбекистан.
Такое решение на заседании приняла Республиканская специальная комиссия, сообщает Министерство туризма и культурного наследия страны.
Согласно этому решению, с 10 июня туристам, прибывающим в республику воздушным или железнодорожным транспортом, а также через пограничные пункты пропуска, больше не нужно предоставлять отрицательные результаты ПЦР-тестов, экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию или сертификаты о вакцинации.
Читайте также: Въезжающим в Казахстан больше не нужен ПЦР-тест
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0