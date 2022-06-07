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Въезжающим в Казахстан больше не нужен ПЦР-тест
Въезжающим в Казахстан больше не нужен ПЦР-тест
Власти республики отменили обязательное требование о налиции ПЦР-тестов и документов о вакцинации для въезжающих. 07.06.2022, Sputnik Узбекистан
2022-06-07T13:33+0500
2022-06-07T13:33+0500
2022-06-07T13:33+0500
в мире
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граница
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Власти Казахстана с 8 июня отменяют требование о наличии ПЦР-тестов и документов о вакцинации для пересечения границы . Это касается как граждан республики, так и иностранцев, сообщает Sputnik Казахстан.Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса на заседании сняла ряд запретов.Отменяется:Требование об обязательном ПЦР-тестировании для вакцинированных путешественников ранее отменили Россия и Кыргызстан и Узбекистан.
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казахстан, граница
Въезжающим в Казахстан больше не нужен ПЦР-тест
Власти республики отменили обязательное требование о налиции ПЦР-тестов и документов о вакцинации для въезжающих.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Власти Казахстана с 8 июня отменяют требование о наличии ПЦР-тестов и документов о вакцинации для пересечения границы . Это касается как граждан республики, так и иностранцев, сообщает Sputnik Казахстан
.
Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса на заседании сняла ряд запретов.
с 8 июня текущего года для граждан Казахстана и иностранцев предъявление документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии - справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении госграницы Казахстана;
запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках госграницы Казахстана в семи регионах республики.
Требование об обязательном ПЦР-тестировании для вакцинированных путешественников ранее отменили Россия и Кыргызстан
и Узбекистан
.