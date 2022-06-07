https://uz.sputniknews.ru/20220607/25091471.html

Въезжающим в Казахстан больше не нужен ПЦР-тест

Въезжающим в Казахстан больше не нужен ПЦР-тест

Власти республики отменили обязательное требование о налиции ПЦР-тестов и документов о вакцинации для въезжающих. 07.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-07T13:33+0500

2022-06-07T13:33+0500

2022-06-07T13:33+0500

в мире

казахстан

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18042012_238:0:870:355_1920x0_80_0_0_bec1ebb9a4e63011a871b1bb2088d8f9.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Власти Казахстана с 8 июня отменяют требование о наличии ПЦР-тестов и документов о вакцинации для пересечения границы . Это касается как граждан республики, так и иностранцев, сообщает Sputnik Казахстан.Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса на заседании сняла ряд запретов.Отменяется:Требование об обязательном ПЦР-тестировании для вакцинированных путешественников ранее отменили Россия и Кыргызстан и Узбекистан.

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, граница