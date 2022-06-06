https://uz.sputniknews.ru/20220606/teatralnye-premery-v-uzbekistane-panorama-mirovoy-i-natsionalnoy-klassiki-25055342.html
Театральные премьеры в Узбекистане: панорама мировой и национальной классики
Театральные премьеры в Узбекистане: панорама мировой и национальной классики
От Шекспира до Чингиза Айтматова и Абдуллы Кадыри - недавно репертуары театров пополнили работы драматургов стран СНГ.
2022-06-06T11:49+0500
2022-06-06T11:49+0500
2022-06-06T12:02+0500
культура
театр
спектакль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/06/25055184_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_24cdeaa99b8975c1c2d0427fcc665aa0.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июня - Sputnik. Театры Самаркандской и Кашкадарьинской области впервые представят столичному зрителю спектакли драматургов Грузии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в администрации Государственного драматического театра (ГДТ) Узбекистана.Премьера спектакля "Айвон" известного грузинского драматурга Отара Катамадзе пройдет здесь 6 июня. Ее представит труппа Каттакурганского городского драматического театра Самаркандской области.Артисты Кашкадарьинского областного музыкально-драматического театра выступят с постановкой "Элладос" Нодара Думбадзе.Спектакль "Хазина" по роману "Я, бабушка, Иларион и Ильико" Нодара Думбадзе представят хозяева сцены. Режиссер - Мухтар Рейимов.Как отметили в Государственном драматическом театре Узбекистана, тематический репертуар постановок здесь очень разнообразный. Это образцы мировой и национальной классики, а с недавнего времени - произведения авторов СНГ.По словам представителя столичного театра Шухрата Уринбаева, сегодня спектакли пользуются большим успехом у зрителя, особенно молодежной аудитории - студентов и школьников.Так, новую постановку театра "Ромео и Джульетта" с начала года посмотрели более пяти тысяч зрителей. Все 2,5 часа, что идет спектакль, зритель смотрит его, что называется, на одном дыхании. С огромным успехом прошли здесь и спектакли к 125-летию Абдуллы Кадыри и 80-летию Абдуллы Орипова. А новый спектакль "Джамиля" Чингиза Айтматова получил самый теплый прием не только на столичной сцене, но и в кыргызском Джалалабаде.За последние годы коллектив Государственного драматического театра участвовал в международных фестивалях в Нур-Султане, Бишкеке, причем в Кыргызстане Малика Авазова победила в номинации "Лучшая женская роль".Генеральный директор Государственного драматического театра Узбекистана Олимжон Салимов избран Союзом театральных деятелей Кыргызской Республики в почетные академики ассоциации.Напомним, в мае подписали меморандум о сотрудничестве Дагестанский и Каттакурганский драматический театры. Документ предполагает обмен опытом между драматургами, режиссерами, художниками и актерами двух театров, совместное создание сценических постановок, творческие встречи с известными артистами и проведение международных фестивалей и гастролей.Читайте также: Узбекистанцы участвуют в Международном конкурсе балета в Москве
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/06/25055184_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_cf40a205cb640683623be98d3dbd0c48.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
театр, спектакль
Театральные премьеры в Узбекистане: панорама мировой и национальной классики
11:49 06.06.2022 (обновлено: 12:02 06.06.2022)
От Шекспира до Чингиза Айтматова и Абдуллы Кадыри - недавно репертуары театров пополнили работы драматургов стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 6 июня - Sputnik.
Театры Самаркандской и Кашкадарьинской области впервые представят столичному зрителю спектакли драматургов Грузии. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили в администрации Государственного драматического театра (ГДТ) Узбекистана.
Премьера спектакля "Айвон" известного грузинского драматурга Отара Катамадзе пройдет здесь 6 июня. Ее представит труппа Каттакурганского городского драматического театра Самаркандской области.
Артисты Кашкадарьинского областного музыкально-драматического театра выступят с постановкой "Элладос" Нодара Думбадзе.
Спектакль "Хазина" по роману "Я, бабушка, Иларион и Ильико" Нодара Думбадзе представят хозяева сцены. Режиссер - Мухтар Рейимов.
Как отметили в Государственном драматическом театре Узбекистана, тематический репертуар постановок здесь очень разнообразный. Это образцы мировой и национальной классики, а с недавнего времени - произведения авторов СНГ.
По словам представителя столичного театра Шухрата Уринбаева, сегодня спектакли пользуются большим успехом у зрителя, особенно молодежной аудитории - студентов и школьников.
Так, новую постановку театра "Ромео и Джульетта" с начала года посмотрели более пяти тысяч зрителей. Все 2,5 часа, что идет спектакль, зритель смотрит его, что называется, на одном дыхании.
С огромным успехом прошли здесь и спектакли к 125-летию Абдуллы Кадыри и 80-летию Абдуллы Орипова. А новый спектакль "Джамиля" Чингиза Айтматова получил самый теплый прием не только на столичной сцене, но и в кыргызском Джалалабаде.
"Мы с большим нетерпением ждем дебюта коллег из областей. Это своего рода смотр профессионального мастерства, их сценического опыта", - заключает Шухрат Уринбаев.
За последние годы коллектив Государственного драматического театра участвовал в международных фестивалях в Нур-Султане, Бишкеке, причем в Кыргызстане Малика Авазова победила в номинации "Лучшая женская роль".
Генеральный директор Государственного драматического театра Узбекистана Олимжон Салимов избран Союзом театральных деятелей Кыргызской Республики в почетные академики ассоциации.
Напомним, в мае подписали меморандум
о сотрудничестве Дагестанский и Каттакурганский драматический театры. Документ предполагает обмен опытом между драматургами, режиссерами, художниками и актерами двух театров, совместное создание сценических постановок, творческие встречи с известными артистами и проведение международных фестивалей и гастролей.