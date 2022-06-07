https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-kemerovo-vspominayut-uzbekskogo-poeta-usmana-nasyra-25107292.html
В Кемерово вспоминают узбекского поэта Усмана Насыра
В Кемерово вспоминают узбекского поэта Усмана Насыра
В Кемерова прошла конференция, посвященная памяти узбекского поэта Усмана Насыра. Прозвучали его известные стихи, состоялся показ видеороликов о его творческом пути.
2022-06-07T19:41+0500
2022-06-07T19:41+0500
2022-06-07T19:41+0500
культура
кемерово
поэт
конференция
стихи
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ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. В Кемерово прошла научно-практическая конференция к 110-летию известного узбекского поэта, драматурга и переводчика Усмана Насыра, сообщает национальное информационное агенство УзА со ссылкой на Генеральное консульство Узбекистана в Новосибирске.Ее организатором выступил Общественный фонд "Ватандошлар". В творческом мероприятии участвовали активисты-общественники из числа соотечественников и студенты.Прозвучали известные стихотворения поэта, такие как "Юрак" ("Сердце"), "Менингбогим" ("Мой сад"), "Ок шеър" ("Белая поэма"). Продемонстрированы видеоролики о его творческом пути , сцены из спектакля "Усмон Носир" в постановке режиссера Мурода Азамова.В Узбекистане 110-летие со дня рождения Усмана Насыра отмечается как праздник литературы и искусства. В честь юбилея памятники поэту установят в Намангане и Мариинске Кемеровской области России, где и похоронен поэт.
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кемерово, поэт, конференция, стихи
В Кемерово вспоминают узбекского поэта Усмана Насыра
В Кемерова прошла конференция, посвященная памяти узбекского поэта Усмана Насыра. Прозвучали его известные стихи, состоялся показ видеороликов о его творческом пути.
ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik.
В Кемерово прошла научно-практическая конференция к 110-летию известного узбекского поэта, драматурга и переводчика Усмана Насыра, сообщает
национальное информационное агенство УзА со ссылкой на Генеральное консульство Узбекистана в Новосибирске.
Ее организатором выступил Общественный фонд "Ватандошлар". В творческом мероприятии участвовали активисты-общественники из числа соотечественников и студенты.
Прозвучали известные стихотворения поэта, такие как "Юрак" ("Сердце"), "Менингбогим" ("Мой сад"), "Ок шеър" ("Белая поэма"). Продемонстрированы видеоролики о его творческом пути , сцены из спектакля "Усмон Носир" в постановке режиссера Мурода Азамова.
В Узбекистане 110-летие со дня рождения Усмана Насыра отмечается
как праздник литературы и искусства. В честь юбилея памятники поэту установят в Намангане и Мариинске Кемеровской области России, где и похоронен поэт.