Президент распорядился увековечить память поэта Усмана Насыра
18:00 11.02.2022 (обновлено: 18:13 11.02.2022)
© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия УзбекистанаКниги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана
© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана
О том, как решили праздновать юбилей известного поэта, и где будут проходить торжества (не только в Узбекистане), читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев распорядился широко отметить 110-ый день рождения выдающегося поэта, переводчика и драматурга Усмана Насыра. Соответствующее постановление подписано накануне.
Этот день отметят в республике как праздник литературы и искусств. Подготовлена насыщенная программа празднования:
Будет создана рабочая группа из состава ученых-историков, творческих деятелей. Они займутся изучением жизни и деятельности Усмана Насыра, а также сбором данных о его ранее неизвестных рукописях;
на родине поэта, в Намангане ему установят памятник;
улицам в Ташкенте и Намангане решено назвать именем поэта;
планируется издать сборник "Избранные произведения" Усмана Насыра, а также книгу "Усман Насыр в воспоминаниях современников";
в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои состоится научно-практическая конференция на тему "Роль и значение творческого наследия Усмана Насыра в развитии современной узбекской литературы";
будет снят документальный фильм, поставлены спектакли о жизни и творческой деятельности Усмана Насыра и подготовлены музыкальные произведения и песни. Этот контент должен быть размещен в интернете, в социальных сетях и СМИ;
среди школьников и учеников творческих школ будет проведен конкурс сочинений, посвященных жизни и творчеству поэта
В образовательных учреждениях, воинских частях и махаллях организуют вечера книголюбов, посвященных творчеству поэта;
в ноябре 2022 года в Узбекском национальном академическом драматическом театре литературно-художественного состоится вечер памяти поэта.
Памятник Усману Насыру будет установлен и в городе Мариинске Кемеровской области России, где похоронен поэт. Там же и в Новосибирске будут проведены памятные мероприятия.
Финансироваться торжества будут из госбюджета, целевого фонда по поддержке сферы духовности и творчества, а также иных источников, не запрещенных законодательством, отмечается в документе.
Кем был Усман Насыров
Усман Насыр — узбекский поэт, переводчик, драматург, родился в Намангане в 1913 году.
Он перевел на узбекский язык произведения А.С.Пушкина "Бахчисарайский фонтан" и М. Лермонтова "Демон".
Поэт похоронен в Кемеровской области России в 1944 году.
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