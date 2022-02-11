https://uz.sputniknews.ru/20220211/prezident-rasporyadilsya-uvekovechit-pamyat-usmana-nasyra-22679212.html

Президент распорядился увековечить память поэта Усмана Насыра

Президент распорядился увековечить память поэта Усмана Насыра

О том, как решено отметить юбилей известного поэта, и где будут проходить торжества (не только в Узбекистане), читайте в нашем материале.

2022-02-11T18:00+0500

2022-02-11T18:00+0500

2022-02-11T18:13+0500

культура

узбекистан

президент

память

поэт

юбилей

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев распорядился широко отметить 110-ый день рождения выдающегося поэта, переводчика и драматурга Усмана Насыра. Соответствующее постановление подписано накануне.Этот день отметят в республике как праздник литературы и искусств. Подготовлена насыщенная программа празднования:Финансироваться торжества будут из госбюджета, целевого фонда по поддержке сферы духовности и творчества, а также иных источников, не запрещенных законодательством, отмечается в документе.Читайте также:Умер знаменитый узбекский драматургДень Алишера Навои: биография поэта за две минуты — инфографика

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узбекистан, президент, память, поэт, юбилей