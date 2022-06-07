https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-kyrgyzstane-obnarujili-vtoroy-tonnel-v-uzbekistan--video-25104160.html
В Кыргызстане обнаружили второй тоннель в Узбекистан — видео
В Кыргызстане обнаружили второй тоннель в Узбекистан — видео
Кыргызские спецслужбы наши второй тоннель в Узбекистан, протяженностью 155 метров. Он находился под бетонным покрытием хозпостройки жилого дома в городе Кара-Суу.
2022-06-07T18:19+0500
2022-06-07T18:19+0500
2022-06-07T18:19+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Второй за месяц подземный тоннель обнаружили кыргызские правоохранители в городе Кара-Суу Ошской области на границе с Узбекистаном.По данным Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности, объект находился под бетонным покрытием хозяйственной постройки частного жилого дома.Его глубина составляет 17,5 метра, ширина – 70-80 сантиметров, протяженность — порядка 155 метров.Сейчас правоохранители устанавливают причастных к противоправным действиям с использованием данного объекта.Это уже второй тоннель, обнаруженный кыргызской стороной, в этом районе. 24 мая сообщалось, что аналогичный объект был найден во дворе частного дома в селе Тельман.Тот был попросторней. Его глубина составляет 15 метров, ширина входа — 1,8 метра, диаметр по всей продолжительности — 1,5 метра. От входа до линии границы 40 метров, от входа до выхода — 270.Владелец дома, где он был обнаружен, находится в психиатрической больнице.
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кыргызстан, узбекистан, тоннель
В Кыргызстане обнаружили второй тоннель в Узбекистан — видео
Кыргызские спецслужбы наши второй тоннель в Узбекистан, протяженностью 155 метров. Он находился под бетонным покрытием хозпостройки жилого дома в городе Кара-Суу.
ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Второй за месяц подземный тоннель обнаружили кыргызские правоохранители в городе Кара-Суу Ошской области на границе с Узбекистаном.
По данным Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности, объект находился под бетонным покрытием хозяйственной постройки частного жилого дома.
"ГКНБ в ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности в рамках расследуемого уголовного дела обнаружен тоннель, связывающий подземным переходом Кыргызскую Республику и Республику Узбекистан", - заявил представитель пресс-службы.
Его глубина составляет 17,5 метра, ширина – 70-80 сантиметров, протяженность — порядка 155 метров.
Сейчас правоохранители устанавливают причастных к противоправным действиям с использованием данного объекта.
Это уже второй тоннель, обнаруженный кыргызской стороной, в этом районе. 24 мая сообщалось, что аналогичный объект был найден
во дворе частного дома в селе Тельман.
Тот был попросторней. Его глубина составляет 15 метров, ширина входа — 1,8 метра, диаметр по всей продолжительности — 1,5 метра. От входа до линии границы 40 метров, от входа до выхода — 270.
Владелец дома, где он был обнаружен, находится в психиатрической больнице.