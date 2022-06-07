https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-uzbekistane-paralimpiytsam-dali-zelenyy-svet-25094476.html

В Узбекистане паралимпийцам дали зеленый свет

В Узбекистане паралимпийцам дали зеленый свет

В Ташкенте создадут школу мужества и парк паралимпийцев.

2022-06-07T14:17+0500

2022-06-07T14:17+0500

2022-06-07T14:21+0500

спорт

национальный паралимпийский комитет узбекистана

узбекистан

инвалиды

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ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. В Узбекистане при Национальном паралимпийском комитете создадут Школу мужества паралимпийцев. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба лидера страны.Как сообщается в документе, основные задачи новой структуры - пропаганда достижений молодежи, в том числе с ограниченными возможностями, а также широкое привлечение молодых людей к видам параспорта.Отмечается, что Школу мужества разместят в Ташкенте по улице Бешёгоч. Также в столице создадут Парк паралимпийцев. Местом дислокации определена пешеходная зона на улице Абдуллы Кадыри. А одной из строящихся станций Ташкентского метрополитена присвоят название "Паралимпийское движение".Ежеквартально в Национальный паралимпийский комитет будут отправлять, начиная с 1 июля, сведения о лицах в возрасте 10–35 лет и спортсменах с инвалидностью.Согласно документу, планируется уделять особе внимание развитию паралимпийских видов спорта – это паранастольный теннис, парадзюдо, голбол, футбол 5х5, паралегкая атлетика, бочча, пауэрлифтинг и парафехтование. Такую задачу поставили перед министерствами народного образования, внутренних дел, здравоохранения для реализации в специализированных образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, специализированных школах-интернатах "Нурли маскан" и домах-интернатах "Мурувват" для детей с инвалидностью.Пропаганду достижений и поучительного образа жизни молодежи, в том числе лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, поручено координировать Министерство обороны; широкое привлечение молодежи к параспорту - Министерству развития спорта. Министерству культуры поручена организация кружков по музыке, живописи, изобразительному искусству, гончарному ремеслу.Также соответствующие предписания в данной сфере получили Агентство кинематографии, Агентство по делам молодежи, Союз писателей, Фонд "Нуроний", Национальная телерадиокомпания, Национальное информационное агентство Узбекистана.Напомним, в ноябре этого года пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что в 2025 году Ташкент примет у себя Азиатские и Параазиатские игры среди молодежи.Узбекистан станет первой страной, в которой одновременно пройдут как Азиатские, так и Параазиатские соревнования.Читайте также:Женщины из малообеспеченных семей смогут поступить в вуз по гранту

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национальный паралимпийский комитет узбекистана , узбекистан, инвалиды