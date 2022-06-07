https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-uzbekistane-startoval-festival-kukolnyx-teatrov-25105359.html

В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театров

В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театров

Свои творческие работы представят десять ведущих коллективов из разных уголков республики.

2022-06-07T18:59+0500

2022-06-07T18:59+0500

2022-06-07T18:59+0500

культура

театр кукол

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. В Ташкенте проходит 13-й Республиканский фестиваль театров кукол.Творческий форум стартовал с классической постановки "Бахром и Дилором" по мотивам легендарного произведения "Пятерица. Восемь планет" Алишера Навои. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал представитель Узбекского национального театра кукол Ойбек Баходиров.Всего в фестивале участвуют десять творческих коллективов из Ташкента, Нукуса, Самарканда, Бухары, Андижана, Джизака, Хорезма, Кашкадарьи, Ферганы, Термеза.Оценку спектаклям выносит жюри в составе ведущих художников, театроведов и режиссеров. В числе критериев – художественное решение, музыкальное сопровождение, актерское мастерство.Показы проходят на сценах Театра юного зрителя и Узбекского национального театра кукол.Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана, в Наманганской и Сырдарьинской областях построят кукольные, а в Навоийской и Ташкентской — кукольные и музыкально-драматические театры.Готовить кадры для новых культурных учреждений будут в Государственном институте искусства и культуры и Национальном институте художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода.Читайте также: Театральные премьеры в Узбекистане: панорама мировой и национальной классики

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театр кукол, фестиваль