https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-uzbekistane-startoval-festival-kukolnyx-teatrov-25105359.html
В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театров
В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театров
Свои творческие работы представят десять ведущих коллективов из разных уголков республики.
2022-06-07T18:59+0500
2022-06-07T18:59+0500
2022-06-07T18:59+0500
культура
театр кукол
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. В Ташкенте проходит 13-й Республиканский фестиваль театров кукол.Творческий форум стартовал с классической постановки "Бахром и Дилором" по мотивам легендарного произведения "Пятерица. Восемь планет" Алишера Навои. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал представитель Узбекского национального театра кукол Ойбек Баходиров.Всего в фестивале участвуют десять творческих коллективов из Ташкента, Нукуса, Самарканда, Бухары, Андижана, Джизака, Хорезма, Кашкадарьи, Ферганы, Термеза.Оценку спектаклям выносит жюри в составе ведущих художников, театроведов и режиссеров. В числе критериев – художественное решение, музыкальное сопровождение, актерское мастерство.Показы проходят на сценах Театра юного зрителя и Узбекского национального театра кукол.Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана, в Наманганской и Сырдарьинской областях построят кукольные, а в Навоийской и Ташкентской — кукольные и музыкально-драматические театры.Готовить кадры для новых культурных учреждений будут в Государственном институте искусства и культуры и Национальном институте художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода.Читайте также: Театральные премьеры в Узбекистане: панорама мировой и национальной классики
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театр кукол, фестиваль
В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театров
Свои творческие работы представят десять ведущих коллективов из разных уголков республики.
ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. В Ташкенте проходит 13-й Республиканский фестиваль театров кукол.
Творческий форум стартовал с классической постановки "Бахром и Дилором" по мотивам легендарного произведения "Пятерица. Восемь планет" Алишера Навои. Об этом корреспонденту Sputnik
рассказал представитель Узбекского национального театра кукол Ойбек Баходиров.
Всего в фестивале участвуют десять творческих коллективов из Ташкента, Нукуса, Самарканда, Бухары, Андижана, Джизака, Хорезма, Кашкадарьи, Ферганы, Термеза.
Оценку спектаклям выносит жюри в составе ведущих художников, театроведов и режиссеров. В числе критериев – художественное решение, музыкальное сопровождение, актерское мастерство.
Показы проходят на сценах Театра юного зрителя и Узбекского национального театра кукол.
Напомним, согласно постановлению
Кабинета министров Узбекистана, в Наманганской и Сырдарьинской областях построят кукольные, а в Навоийской и Ташкентской — кукольные и музыкально-драматические театры.
Готовить кадры для новых культурных учреждений будут в Государственном институте искусства и культуры и Национальном институте художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода.