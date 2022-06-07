https://uz.sputniknews.ru/20220607/video-rossiya-vozobnovlyaet-passajirskoe-jeleznodorojnoe-soobschenie-s-uzbekistanom-25104033.html

Видео: Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном

Видео: Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном

Поток узбекистанцев в Россию увеличится. Это станет возможным благодаря снятию ограничений по COVID на въезд для иностранцев, считает Сергей Храпач.

2022-06-07T20:00+0500

2022-06-07T20:00+0500

2022-06-07T20:00+0500

видео

железная дорога

россия

узбекистан

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С 14 июня Россия снимает "ковидные" ограничения и восстанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном. Как данная мера повлияет на миграционный и туристический потоки? Что будет с пассажирскими автобусными перевозками?На эти и другие вопросы отвечает экономист, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.Россию со многими странами связывают торговые и дружеские отношения, отмечает эксперт. Уровень заболевания ковидом снижается, поэтому Москва поэтапно расширяет транспортные связи со своими партнерами.Он также отмечает, что поток узбекистанцев в Россию увеличится. После проведения пилотных проектов по восстановлению ж/д сообщения, наступит очередь возобновление автобусного сообщения между странами.Полную версию интервью смотрите на канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

железная дорога, россия, узбекистан, видео