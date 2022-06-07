https://uz.sputniknews.ru/20220607/video-rossiya-vozobnovlyaet-passajirskoe-jeleznodorojnoe-soobschenie-s-uzbekistanom-25104033.html
Видео: Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном
Видео: Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном
Поток узбекистанцев в Россию увеличится. Это станет возможным благодаря снятию ограничений по COVID на въезд для иностранцев, считает Сергей Храпач.
2022-06-07T20:00+0500
2022-06-07T20:00+0500
2022-06-07T20:00+0500
видео
железная дорога
россия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/06/25076286_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c432205bf9b0761fb6656f682d57fde.jpg
С 14 июня Россия снимает "ковидные" ограничения и восстанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном. Как данная мера повлияет на миграционный и туристический потоки? Что будет с пассажирскими автобусными перевозками?На эти и другие вопросы отвечает экономист, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.Россию со многими странами связывают торговые и дружеские отношения, отмечает эксперт. Уровень заболевания ковидом снижается, поэтому Москва поэтапно расширяет транспортные связи со своими партнерами.Он также отмечает, что поток узбекистанцев в Россию увеличится. После проведения пилотных проектов по восстановлению ж/д сообщения, наступит очередь возобновление автобусного сообщения между странами.Полную версию интервью смотрите на канале Sputnik Узбекистан.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/06/25076286_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ce3aa55f67addfe9640cc209f81a2cae.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
железная дорога, россия, узбекистан, видео
Видео: Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном
Поток узбекистанцев в Россию увеличится. Это станет возможным благодаря снятию ограничений по COVID на въезд для иностранцев, считает Сергей Храпач.
С 14 июня Россия снимает "ковидные" ограничения и восстанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном. Как данная мера повлияет на миграционный и туристический потоки? Что будет с пассажирскими автобусными перевозками?
На эти и другие вопросы отвечает экономист, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.
Россию со многими странами связывают торговые и дружеские отношения, отмечает эксперт. Уровень заболевания ковидом снижается, поэтому Москва поэтапно расширяет транспортные связи со своими партнерами.
"Обычно ограничения снимают поэтапно. Самара и Волгоград являются пилотными городами для проверки того, как можно перераспределить потоки приезжих иностранцев с ж/д сообщения на другие виды транспорта", - объясняет Храпач.
Он также отмечает, что поток узбекистанцев в Россию увеличится. После проведения пилотных проектов по восстановлению ж/д сообщения, наступит очередь возобновление автобусного сообщения между странами.
Полную версию интервью смотрите на канале Sputnik Узбекистан
.