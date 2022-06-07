https://uz.sputniknews.ru/20220607/vladimir-norov-primet-uchastie-v-sammite-tsentralnaya-aziya--kitay--25088590.html

Владимир Норов примет участие в саммите "Центральная Азия – Китай"

Владимир Норов примет участие в саммите "Центральная Азия – Китай"

Стороны обсудят пути реализации инициатив, высказанных лидерами стран 25 января.

2022-06-07T12:11+0500

2022-06-07T12:11+0500

2022-06-07T12:11+0500

политика

владимир норов

центральная азия

китай

саммит

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24480428_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_72721daed9d395051ff9fada813fd4d9.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов восьмого июня будет участвовать в третьей министерской встрече в формате "Центральная Азия – Китай", которая состоится в Нур-Султане. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.В рамках саммита стороны собираются рассмотреть возможности реализации инициатив, высказанных лидерами стран 25 января 2022 года на онлайн-саммите "Центральная Азия – Китай" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, а также вопросы расширения многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.В ходе мероприятия также запланированы двусторонние переговоры с главами делегаций, говорится в сообщении.Читайте также:В Ташкент прибыла делегация СВМДА

центральная азия

китай

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир норов, центральная азия, китай, саммит, узбекистан