https://uz.sputniknews.ru/20220607/vladimir-norov-primet-uchastie-v-sammite-tsentralnaya-aziya--kitay--25088590.html
Владимир Норов примет участие в саммите "Центральная Азия – Китай"
Владимир Норов примет участие в саммите "Центральная Азия – Китай"
Стороны обсудят пути реализации инициатив, высказанных лидерами стран 25 января.
2022-06-07T12:11+0500
2022-06-07T12:11+0500
2022-06-07T12:11+0500
политика
владимир норов
центральная азия
китай
саммит
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов восьмого июня будет участвовать в третьей министерской встрече в формате "Центральная Азия – Китай", которая состоится в Нур-Султане. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.В рамках саммита стороны собираются рассмотреть возможности реализации инициатив, высказанных лидерами стран 25 января 2022 года на онлайн-саммите "Центральная Азия – Китай" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, а также вопросы расширения многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.В ходе мероприятия также запланированы двусторонние переговоры с главами делегаций, говорится в сообщении.Читайте также:В Ташкент прибыла делегация СВМДА
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владимир норов, центральная азия, китай, саммит, узбекистан
Владимир Норов примет участие в саммите "Центральная Азия – Китай"
В рамках мероприятия стороны обсудят пути реализации инициатив, высказанных лидерами стран 25 января 2022 года.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов восьмого июня будет участвовать в третьей министерской встрече в формате "Центральная Азия – Китай", которая состоится в Нур-Султане. Об этом сообщили в пресс-службе
МИД Узбекистана.
В рамках саммита стороны собираются рассмотреть возможности реализации инициатив, высказанных лидерами стран 25 января 2022 года на онлайн-саммите "Центральная Азия – Китай" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, а также вопросы расширения многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
В ходе мероприятия также запланированы двусторонние переговоры с главами делегаций, говорится в сообщении.