https://uz.sputniknews.ru/20220607/vladimir-putin-primet-v-moskve-prezidenta-turkmenistana-25086293.html
Владимир Путин примет в Москве президента Туркменистана
Владимир Путин примет в Москве президента Туркменистана
Это 1-ый официальный визит Бердымухамедова в зарубежную страну в статусе президента.
2022-06-07T11:08+0500
2022-06-07T11:08+0500
2022-06-07T11:08+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Президент России Владимир Путин примет в Москве лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает РИА Новости.О первой встрече Владимира Путина с новым главой Туркменистана информировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На вопрос, будет ли у президента России в ближайшие дни в Москве встреча с его коллегой из Туркменистана, представитель Кремля ответил, что "да, планируется".Ранее РИА Новости сообщало, что в апреле этого года, Владимир Путин пригласил новоизбранного президента Туркменистана посетить Россию с визитом.. Приглашение было с благодарностью принято, отмечает издание.Подчеркивается, что лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, после чего обсудили вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской "пятерки". Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства.Сердар Бердымухамедов был избран президентом 12 марта, набрав 72,97% голосов.Это первый официальный визит Сердара Бердымухамедова в зарубежное государство после избрания его в марте этого года президентом Туркменистана.Неделей ранее он посетил Саудовскую Аравию, где совершил обряд Умра Хадж - малое паломничество - в Мекку и Медину – главные святыни ислама.Читайте также:США поставляет оружие Украине, чтобы затянуть конфликт – Путин
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владимир путин, туркменистан, визит, москва
Владимир Путин примет в Москве президента Туркменистана
Это первый официальный визит Сердара Бердымухамедова в зарубежное государство после избрания президентом страны.
ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Президент России Владимир Путин примет в Москве лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает РИА Новости.
О первой встрече Владимира Путина с новым главой Туркменистана информировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, будет ли у президента России в ближайшие дни в Москве встреча с его коллегой из Туркменистана, представитель Кремля ответил, что "да, планируется".
Ранее РИА Новости сообщало, что в апреле этого года, Владимир Путин пригласил новоизбранного президента Туркменистана посетить Россию с визитом.. Приглашение было с благодарностью принято, отмечает издание.
Подчеркивается, что лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, после чего обсудили вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской "пятерки". Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства.
Сердар Бердымухамедов был избран президентом 12 марта, набрав 72,97% голосов.
Это первый официальный визит Сердара Бердымухамедова в зарубежное государство после избрания его в марте этого года президентом Туркменистана.
Неделей ранее он посетил Саудовскую Аравию, где совершил обряд Умра Хадж - малое паломничество - в Мекку и Медину – главные святыни ислама.