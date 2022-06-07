Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220607/vladimir-putin-primet-v-moskve-prezidenta-turkmenistana-25086293.html
Владимир Путин примет в Москве президента Туркменистана
Владимир Путин примет в Москве президента Туркменистана
Это 1-ый официальный визит Бердымухамедова в зарубежную страну в статусе президента.
2022-06-07T11:08+0500
2022-06-07T11:08+0500
владимир путин
туркменистан
визит
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/01/24936889_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_15a6468d6f391f2d1cdc22679fe6c9a1.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Президент России Владимир Путин примет в Москве лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает РИА Новости.О первой встрече Владимира Путина с новым главой Туркменистана информировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На вопрос, будет ли у президента России в ближайшие дни в Москве встреча с его коллегой из Туркменистана, представитель Кремля ответил, что "да, планируется".Ранее РИА Новости сообщало, что в апреле этого года, Владимир Путин пригласил новоизбранного президента Туркменистана посетить Россию с визитом.. Приглашение было с благодарностью принято, отмечает издание.Подчеркивается, что лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, после чего обсудили вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской "пятерки". Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства.Сердар Бердымухамедов был избран президентом 12 марта, набрав 72,97% голосов.Это первый официальный визит Сердара Бердымухамедова в зарубежное государство после избрания его в марте этого года президентом Туркменистана.Неделей ранее он посетил Саудовскую Аравию, где совершил обряд Умра Хадж - малое паломничество - в Мекку и Медину – главные святыни ислама.Читайте также:США поставляет оружие Украине, чтобы затянуть конфликт – Путин
туркменистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/01/24936889_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_66e608e44b190954eaa466fcb762fb2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, туркменистан, визит, москва

Владимир Путин примет в Москве президента Туркменистана

11:08 07.06.2022
© Sputnik / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Удмуртской Республики А. Бречаловым
Президент РФ В. Путин встретился с главой Удмуртской Республики А. Бречаловым - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Это первый официальный визит Сердара Бердымухамедова в зарубежное государство после избрания президентом страны.
ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Президент России Владимир Путин примет в Москве лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает РИА Новости.
О первой встрече Владимира Путина с новым главой Туркменистана информировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, будет ли у президента России в ближайшие дни в Москве встреча с его коллегой из Туркменистана, представитель Кремля ответил, что "да, планируется".
Ранее РИА Новости сообщало, что в апреле этого года, Владимир Путин пригласил новоизбранного президента Туркменистана посетить Россию с визитом.. Приглашение было с благодарностью принято, отмечает издание.
Подчеркивается, что лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, после чего обсудили вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской "пятерки". Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства.
Сердар Бердымухамедов был избран президентом 12 марта, набрав 72,97% голосов.
Это первый официальный визит Сердара Бердымухамедова в зарубежное государство после избрания его в марте этого года президентом Туркменистана.
Неделей ранее он посетил Саудовскую Аравию, где совершил обряд Умра Хадж - малое паломничество - в Мекку и Медину – главные святыни ислама.
Читайте также:
США поставляет оружие Украине, чтобы затянуть конфликт – Путин
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0