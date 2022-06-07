https://uz.sputniknews.ru/20220607/vsegda-budet-uzbekskim-rejisserom---kollegi-o-zinovii-royzmane-25109317.html

Всегда будет узбекским режиссером - коллеги о Зиновии Ройзмане

Всегда будет узбекским режиссером - коллеги о Зиновии Ройзмане

Заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер Зиновий Ройзман скончался накануне на 81-м году жизни. Воспоминаниями о режиссере делятся те, кому довелось с ним работать.

2022-06-07T21:20+0500

2022-06-07T21:20+0500

2022-06-07T21:20+0500

общество

режиссер

скончался

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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Накануне в возрасте 80 лет ушел из жизни Заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер Зиновий Ройзман.Запомнился зрителям Ройзман такими остросюжетными картинами как "Пароль "Отель Регина", "Созвездие любви", "Рыцарь революции", "Кодекс молчания", "Золотой ключик" и другие, которые были сняты на студии "Узбекфильм" в Ташкенте.Известные советско-узбекские режиссеры Али Хамраев и Рашид Маликов в интервью корреспонденту Sputnik поделились своими воспоминаниями и опыте работы с Зиновий Ройзманом.Ройзман был очень надежным человеком и настоящей работягой, вспоминает Али Хамраев.Позже Хамраев уже содействовал Ройзману в получении его самостоятельного фильма. По словам режиссера, Ройзман пользовался большим уважением среди деятелей кино."Зиновий Ройзман был талантливым человеком и производственником высшего класса. К нему с удовольствием шли работать операторы, художники и актеры", - добавил Хамраев.Воспоминанием о коллеге по цеху поделился еще один известный узбекский кинорежиссер - Рашид Маликов.Первый раз Маликов встретил Ройзмана после окончания учебы во ВГИКе. Тогда молодому режиссёру Ройзман запомнился энергичным режиссером и позитивным человеком.Он подчеркнул, что Ройзман всегда будет считаться узбекским режиссером, потому что становление как кинематографиста и его лучшие фильмы были сделаны в Узбекистане.Зиновий Ройзман — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза кинематографистов России, член Гильдии кинорежиссеров России.Прощание режиссером состоится в четверг, 9 июня в зале прощания Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова, после чего его похоронят Востряковском кладбище.Читайте также: Скончался Ахбор Имомхужаев

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

режиссер, скончался