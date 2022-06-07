Всегда будет узбекским режиссером - коллеги о Зиновии Ройзмане
© Вечерняя Москва/Дмитрий КоробейниковКинорежиссер Зиновий Ройзман
© Вечерняя Москва/Дмитрий Коробейников
Заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер Зиновий Ройзман скончался накануне на 81-м году жизни. Воспоминаниями о режиссере делятся те, кому довелось с ним работать.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Накануне в возрасте 80 лет ушел из жизни Заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер Зиновий Ройзман.
Запомнился зрителям Ройзман такими остросюжетными картинами как "Пароль "Отель Регина", "Созвездие любви", "Рыцарь революции", "Кодекс молчания", "Золотой ключик" и другие, которые были сняты на студии "Узбекфильм" в Ташкенте.
Известные советско-узбекские режиссеры Али Хамраев и Рашид Маликов в интервью корреспонденту Sputnik поделились своими воспоминаниями и опыте работы с Зиновий Ройзманом.
Ройзман был очень надежным человеком и настоящей работягой, вспоминает Али Хамраев.
"В 1967 году он у меня был вторым режиссером на фильме "Красные пески", вспоминает Али Хамраев. Он хорошо помогал мне на этой картине. Фильм снимался в сложных условиях: пустыня, жара, много техники. Он прекрасно организовывал съёмочный процесс", - рассказывает Хамраев.
Позже Хамраев уже содействовал Ройзману в получении его самостоятельного фильма. По словам режиссера, Ройзман пользовался большим уважением среди деятелей кино.
"Зиновий Ройзман был талантливым человеком и производственником высшего класса. К нему с удовольствием шли работать операторы, художники и актеры", - добавил Хамраев.
Воспоминанием о коллеге по цеху поделился еще один известный узбекский кинорежиссер - Рашид Маликов.
Первый раз Маликов встретил Ройзмана после окончания учебы во ВГИКе. Тогда молодому режиссёру Ройзман запомнился энергичным режиссером и позитивным человеком.
"Он абсолютный профессионал. Ройзман сделал успешную карьеру благодаря своей железной воле. Он начал снимать в достаточно зрелом возрасте, но судьба даровала ему большую, длинную и успешную творческую жизнь. Он не сидел на лавочке как пенсионеры, а продолжал до последних дней снимать фильмы. Это был остроумнейший, искрометный, плозивный и веселый человек", - рассказал Рашид Маликов.
Он подчеркнул, что Ройзман всегда будет считаться узбекским режиссером, потому что становление как кинематографиста и его лучшие фильмы были сделаны в Узбекистане.
Зиновий Ройзман — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза кинематографистов России, член Гильдии кинорежиссеров России.
Прощание режиссером состоится в четверг, 9 июня в зале прощания Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова, после чего его похоронят Востряковском кладбище.
Читайте также: Скончался Ахбор Имомхужаев